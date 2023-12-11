Найвищому чоловікові на планеті виповнився 41 рік: який у нього зріст та фото рекордсмена

Султан Кесен народився 10 грудня 1982 року.
Найвищий чоловік у світі відсвяткував день народження.
10 грудня турецькому фермеру Султану Кесену виповнився 41 рік.
2009 року він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Зріст чоловіка – 251 см.
Він вищий за середньостатистичну людину приблизно на 70 сантиметрів.
Великий зріст рекордсмена спричинений гігантизмом та акромегалією. Вони виникли через пухлину, що впливає на залозу внутрішньої секреції гіпофіз.
Щоб мати змогу ходити, Кесен використовує милиці. Через свій зріст Султан не зміг отримати освіту та працював неповний робочий день фермером.
Довжина його ніг – 126 см, рук – 97 см, долонь – 28,5 см, лівої стопи – 36,5 см, а правої — 35,5 см.
Від 2010 року Кесен проходив лікування гамма-ножем та приймав ліки для контролю завищеного рівня гормону росту. У березні 2012 року було підтверджено, що лікування дало позитивний результат, зупинивши ріст чоловіка.
У жовтні 2012-го Султан одружився. Його обраницею стала молодша на 10 років сирійка Мерве Дібо. Чоловік розповідав, що найбільшою їхньою проблемою в шлюбі є мовний бар'єр, оскільки він розмовляє турецькою, а дружина лише арабською. 2021 року вони через це розлучилися. Кесен сподівається, що ще знайде своє кохання.
Нагадаємо, найвища жінка у світі - мешканка Туреччини Румейса Гелгі. Її зріст – 215,16 см.
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