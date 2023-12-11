Найвищому чоловікові на планеті виповнився 41 рік: який у нього зріст та фото рекордсмена

Найвищий чоловік у світі відсвяткував день народження.

10 грудня турецькому фермеру Султану Кесену виповнився 41 рік.

2009 року він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Зріст чоловіка – 251 см.

Він вищий за середньостатистичну людину приблизно на 70 сантиметрів.

Султан Кесен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Великий зріст рекордсмена спричинений гігантизмом та акромегалією. Вони виникли через пухлину, що впливає на залозу внутрішньої секреції гіпофіз.

Султан Кесен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Щоб мати змогу ходити, Кесен використовує милиці. Через свій зріст Султан не зміг отримати освіту та працював неповний робочий день фермером.

Султан Кесен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Довжина його ніг – 126 см, рук – 97 см, долонь – 28,5 см, лівої стопи – 36,5 см, а правої — 35,5 см.

Від 2010 року Кесен проходив лікування гамма-ножем та приймав ліки для контролю завищеного рівня гормону росту. У березні 2012 року було підтверджено, що лікування дало позитивний результат, зупинивши ріст чоловіка.

У жовтні 2012-го Султан одружився. Його обраницею стала молодша на 10 років сирійка Мерве Дібо. Чоловік розповідав, що найбільшою їхньою проблемою в шлюбі є мовний бар'єр, оскільки він розмовляє турецькою, а дружина лише арабською. 2021 року вони через це розлучилися. Кесен сподівається, що ще знайде своє кохання.

Нагадаємо, найвища жінка у світі - мешканка Туреччини Румейса Гелгі. Її зріст – 215,16 см.

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