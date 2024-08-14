"Найволохатіша дитина у світі" стане братиком: "Народиться ще одне вовченя" (фото, відео)

Хлопчик, який, як вважають, є однією з найволохатіших дітей у світі, стане братом.

Про це пише Daily Star.

Фотографія Жоао Мігеля з Бразилії, який має надзвичайну кількість волосся, підкорила Інтернет: багато хто стверджує, що малюк, якому рік і 8 місяців, має вигляд дорослого чоловіка.

Його батьки вже декілька місяців публікують відео з хлопчиком на TikTok, зібравши понад 438 000 підписників. На відео видно, як дитина робить звичайні дитячі справи, проте він з ніг до голови вкритий густим каштановим волоссям, має величезні брови і більше волосся на голові, ніж у більшості середньостатистичних хлопців.

У нього також є невелика борода, що не обійшлося без коментарів у соціальних мережах, зокрема про те, що у нього "борода краща, ніж у більшості чоловіків".

Батьки Жоао нещодавно розповіли, що чекають на ще одну дитину. Вони поділилися новиною на своєму каналі BabyJoaoMiguel13, опублікувавши серію сімейних фотографій та інформацію про стать дитини, з якої стало відомо, що у них буде ще один хлопчик.

Жоао Мігель із батьками / Фото: tiktok.com/@babyjoaomiguel13

У коментарях користувачі почали ділитися здогадками, наскільки саме волохатим буде друга дитина пари: "Цікаво, він теж буде як вовченя?", "У вовчій сім’ї поповнення", "Думаю, буде ще один малюк-Грінч", "Можливо, він вдасться у маму".

У Жоао Мігеля діагностували гірсутизм, що означає, що його волосся росте швидше, ніж у його однолітків. Мама розповіла, що її син народився з густим волоссям, і воно продовжуватиме рости, коли він подорослішає.

Після його народження вона проконсультувалася з ендокринологом у їхньому місті, і їй сказали, що "мало що можна зробити" через його генетичну хворобу. Батько пояснив, що ця хвороба передається у спадок, і що він сам, разом з матір'ю та дідусем, страждає на неї.

"Це походить від моєї матері, - сказав він. "Я народився таким, вона теж, і мій дідусь теж. З часом кількість волосся зменшується, але його все одно багато. Це просто питання естетики".

Жоао Мігель із батьками / Фото: tiktok.com/@babyjoaomiguel13

Нагадаємо, жінка, яка з'їла кота під час вагітності, боїться, що тяга до котячого м'яса стала причиною надзвичайно рідкісного захворювання її сина. Малюк народився з повною головою волосся, чорними бакенбардами і плямами, які покривають його обличчя, шию, спину і руки.

Читайте також: