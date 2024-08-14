"Найволохатіша дитина у світі" стане братиком: "Народиться ще одне вовченя" (фото, відео)

Користувачі вигадують, наскільки саме волохатим буде друга дитина пари.
Хлопчик, який, як вважають, є однією з найволохатіших дітей у світі, стане братом.
Про це пише Daily Star.
Фотографія Жоао Мігеля з Бразилії, який має надзвичайну кількість волосся, підкорила Інтернет: багато хто стверджує, що малюк, якому рік і 8 місяців, має вигляд дорослого чоловіка.
Його батьки вже декілька місяців публікують відео з хлопчиком на TikTok, зібравши понад 438 000 підписників. На відео видно, як дитина робить звичайні дитячі справи, проте він з ніг до голови вкритий густим каштановим волоссям, має величезні брови і більше волосся на голові, ніж у більшості середньостатистичних хлопців.
У нього також є невелика борода, що не обійшлося без коментарів у соціальних мережах, зокрема про те, що у нього "борода краща, ніж у більшості чоловіків".
@babyjoaomiguel13 ♬ som original - Tal pai tal filho
Батьки Жоао нещодавно розповіли, що чекають на ще одну дитину. Вони поділилися новиною на своєму каналі BabyJoaoMiguel13, опублікувавши серію сімейних фотографій та інформацію про стать дитини, з якої стало відомо, що у них буде ще один хлопчик.
У коментарях користувачі почали ділитися здогадками, наскільки саме волохатим буде друга дитина пари: "Цікаво, він теж буде як вовченя?", "У вовчій сім’ї поповнення", "Думаю, буде ще один малюк-Грінч", "Можливо, він вдасться у маму".
У Жоао Мігеля діагностували гірсутизм, що означає, що його волосся росте швидше, ніж у його однолітків. Мама розповіла, що її син народився з густим волоссям, і воно продовжуватиме рости, коли він подорослішає.
Після його народження вона проконсультувалася з ендокринологом у їхньому місті, і їй сказали, що "мало що можна зробити" через його генетичну хворобу. Батько пояснив, що ця хвороба передається у спадок, і що він сам, разом з матір'ю та дідусем, страждає на неї.
"Це походить від моєї матері, - сказав він. "Я народився таким, вона теж, і мій дідусь теж. З часом кількість волосся зменшується, але його все одно багато. Це просто питання естетики".
Нагадаємо, жінка, яка з'їла кота під час вагітності, боїться, що тяга до котячого м'яса стала причиною надзвичайно рідкісного захворювання її сина. Малюк народився з повною головою волосся, чорними бакенбардами і плямами, які покривають його обличчя, шию, спину і руки.
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