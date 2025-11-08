Найвища у світі сім’я: зріст і фото гігантів

Реклама

У грудні 2020 року сім'я Трапп із міста Еско, штат Міннесота, США, увійшла в історію, ставши найвищою сім'єю на планеті.

Родина зізналася, що їхній величезний зріст має свої недоліки, серед яких біль і труднощі у виконанні повсякденних завдань, пише Unilad.

Скотт, Кріссі, Саванна, Моллі та Адам Трапп мають середній загальний зріст 203,29 см, згідно з Книгою рекордів Гіннеса.

Діти Траппів – Адам, Моллі та Саванна – займалися спортом протягом усього життя, їх навіть запрошували до коледжів грати в баскетбол або волейбол.

Адам найвищий у клані, його зріст – 221,71 см, тоді як зріст Саванни – 203,6 см, а зріст Моллі – 197,26 см.

Мама, Кріссі, офіційно є найнижчою у найвищій родині світу. Її зріст – 191,2 см, тоді як тата Скотта – 202,7 см.

Сім'я Трапп / © Guinness World Records

Але з високим зростом приходять і великі наслідки. Сім'я стикається з проблемами через їхні високі тіла.

"Болі, пов'язані з ростом, були нереальними. У мене розтяжки на тильній стороні ніг", - зізналася Саванна.

Вона також стверджувала, що якщо занадто швидко встає, то іноді непритомніє.

Траппи також розповіли Книзі рекордів Гіннеса, що їм доводиться пригинатися, щоб пройти крізь дверні прорізи, а іноді вони "розчаровуються" під час шопінгу.

Крім того, сім'я з п'яти осіб стикається з іншими труднощами, наприклад, з керуванням автомобілем через свої довгі ноги.

Попри те, що їхній рекордний зріст часто ускладнює життя, Траппи кажуть, що хочуть використати його на свою користь.

У квітні 2022 року Моллі зізналася, що хоче продовжити свою високу сімейну спадщину, коли у неї з'являться діти, в той час як прагнення Саванни були більше зосереджені на кар'єрі. Вона зізналася, що хотіла б стати акторкою або моделлю, а також планує побити рекорд з найбільших рук у живої людини (жінки).

Румейса Гелгі, чия права долоня має розмір 24,93 см, а ліва – 24,26 см, наразі є власницею останнього світового рекорду, який був підтверджений у лютому 2022 року.

