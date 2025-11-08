ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Сім'я Трапп

Сім'я Трапп / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
759
Час на прочитання
2 хв
Сім'я Трапп

Найвища у світі сім’я: зріст і фото гігантів

Клан був коронований Книгою рекордів Гіннеса ще 2020 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У грудні 2020 року сім'я Трапп із міста Еско, штат Міннесота, США, увійшла в історію, ставши найвищою сім'єю на планеті.

Родина зізналася, що їхній величезний зріст має свої недоліки, серед яких біль і труднощі у виконанні повсякденних завдань, пише Unilad.

Скотт, Кріссі, Саванна, Моллі та Адам Трапп мають середній загальний зріст 203,29 см, згідно з Книгою рекордів Гіннеса.

Діти Траппів – Адам, Моллі та Саванна – займалися спортом протягом усього життя, їх навіть запрошували до коледжів грати в баскетбол або волейбол.

Адам найвищий у клані, його зріст – 221,71 см, тоді як зріст Саванни – 203,6 см, а зріст Моллі – 197,26 см.

Мама, Кріссі, офіційно є найнижчою у найвищій родині світу. Її зріст – 191,2 см, тоді як тата Скотта – 202,7 см.

Сім'я Трапп / © Guinness World Records

Сім'я Трапп / © Guinness World Records

Але з високим зростом приходять і великі наслідки. Сім'я стикається з проблемами через їхні високі тіла.

"Болі, пов'язані з ростом, були нереальними. У мене розтяжки на тильній стороні ніг", - зізналася Саванна.

Вона також стверджувала, що якщо занадто швидко встає, то іноді непритомніє.

Траппи також розповіли Книзі рекордів Гіннеса, що їм доводиться пригинатися, щоб пройти крізь дверні прорізи, а іноді вони "розчаровуються" під час шопінгу.

Крім того, сім'я з п'яти осіб стикається з іншими труднощами, наприклад, з керуванням автомобілем через свої довгі ноги.

Попри те, що їхній рекордний зріст часто ускладнює життя, Траппи кажуть, що хочуть використати його на свою користь.

У квітні 2022 року Моллі зізналася, що хоче продовжити свою високу сімейну спадщину, коли у неї з'являться діти, в той час як прагнення Саванни були більше зосереджені на кар'єрі. Вона зізналася, що хотіла б стати акторкою або моделлю, а також планує побити рекорд з найбільших рук у живої людини (жінки).

Румейса Гелгі, чия права долоня має розмір 24,93 см, а ліва – 24,26 см, наразі є власницею останнього світового рекорду, який був підтверджений у лютому 2022 року.

Нагадаємо, чоловік із найдовшим у світі ім’ям ледве його прочитав.

Дата публікації
Кількість переглядів
759
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie