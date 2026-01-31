ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
292
2 хв

Найвище зведена будівля Європи: де розташована та який має вигляд (фото)

Будівля є не лише притулком для альпіністів, а й унікальним історичним та туристичним об’єктом, до якого можна дістатися лише пішки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Найвище зведена будівля Європи

Найвище зведена будівля Європи

У самому серці італійських Альп, на висоті понад 4 500 метрів над рівнем моря, розташована Маргарита хат — найвище зведена будівля Європи та одна з найвіддаленіших гірських хатин у світі.

Про це пише Oddity Central.

Вона побудована на вершині Пунта Гніфетті в масиві Монте-Росса, неподалік кордону між Італією та Швейцарією. Хатину назвали на честь королеви Італії Маргарити Савойської, яка урочисто відкрила її 1893 року. Спочатку споруда слугувала науковим центром для досліджень у сфері медицини високогір’я, а згодом перетворилася на притулок для альпіністів.

На висоті 4 554 метри над рівнем моря хатина Маргарита є не лише найвищою серед гірських притулків Монте-Росса, а й найвищою будівлею на континенті. У літній сезон — від початку червня до початку вересня — вона відкрита для відвідувачів і може прийняти до 70 людей.

Найвище зведена будівля Європи / Фото: Stefano Di Battista

Найвище зведена будівля Європи / Фото: Stefano Di Battista

Від 2017 року тут навіть проводять цивільні весільні церемонії за дозволом мера найближчого міста Аланья-Вальсезія. Проте шлях до цього унікального місця — справжній виклик: дістатися до хатини неможливо вертольотом, єдиний спосіб — пішохідний підйом, який зазвичай триває близько двох днів і потребує хорошої фізичної підготовки та навичок альпінізму.

Через екстремальні умови хатина працює лише в теплу пору року, однак взимку залишається доступною невелика частина притулку з 12 спальними місцями для найвідважніших мандрівників.

292
