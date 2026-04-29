Найвищий чоловік планети зізнався, про що найбільше шкодує у своєму житті
Султан Косен, найвищий чоловік світу, мріє про прості речі — більше рухатися, ходити та подорожувати. Проте проблеми з опорно-руховим апаратом сильно обмежують його життя. У фільмі він розкриває реалії щоденної боротьби.
Найвищий чоловік у світі — Султан Косен — розповів про єдину річ, яку б хотів змінити у своєму житті. Найвищий у всьому світі чоловік поділився відвертостями про свої проблеми зі здоров’ям та стосунками у документальному фільмі.
Про це повідомляє Unilad.
Найвищий чоловік у світі про єдину річ, яку б хотів змінити у житті
Султан Косен ще 17 років тому потрапив до Книги рекордів Гіннеса, адже його зріст — 2,43 м. У документальному фільмі, який зняли про його життя, чоловік поділився, які речі хотів би змінити у своєму житті, якби це було можливо.
Султан народився у Туреччині, в родині фермерів. Усі члени його родини мають середній зріст. Тож він перший у родині, хто виріс до таких масштабів.
Султан Косен має гігантизм та акромегалію, що спричинені пухлиною. Ця пухлина тисне на гіпофіз у мозку. Через гігантизм найвищий чоловік у світі змушений пересуватися на кріслі колісному та милицях ще з 25 років.
Він постійно страждає від болю, адже його власна вага тисне на опорно-руховий апарат. Чоловік пережив низку операцій — три на ногах і ще три — на мозку. Лише так вдавалося контролювати симптоми від його зростання.
У документальному фільмі «Найвища людина світу» Султан Косен розповів про вплив його зросту на здоров’я, а також про те, що волів би змінити в собі.
«Якби я хотів щось змінити у своєму житті, я б змінив лише коліна. Я б хотів більше бігати, ходити та подорожувати», — поділився чоловік.
Його брат — Хасан Косен — розповів, що Султан був би значно щасливішим, якби знайшов собі пару. Але чоловік постійно сидить за комп’ютером.
Колись найвищий чоловік у світі був одруженим, та стосунки завершилися. У 2013 році він одружився з жінкою, зріст якої був 160 см. Її звали Мерве Дібо. Султан хотів знайти обраницю на все своє життя, однак стосунки склалися інакше, і пара розлучилася у 2021 році.
«Ми не могли продовжувати. Моя дружина обрала свою сім’ю. Ми розлучилися. Наше щастя тривало недовго. Коли я думаю про це, мені дуже сумно, бо це було дуже боляче, а я дуже любив її», — прокоментував це Султан Косен.
Чоловік постійно переглядає їхні весільні фото та відчуває емоційне переповнення.
Найвища жінка у світі
А ще ми розповідали про найвищу жінку у світі. Її звали Цзен Цзіньлянь. Вона походила з китайської провінції Хунань. Зріст жінки становив 246,3 см. Вона стала єдиною жінкою у світі, чий зріст перевищив 243 см.
Нині живою найвищою жінкою у світі вважається Румейса Гелгі, зріст якої 215,16 см. Румейса — з Туреччини і вперше потрапила до Книги рекордів Гіннеса у 2014 році.