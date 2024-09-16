Найяскравіший у світі ліхтарик, що перетворює ніч на день: як він світить (відео)

Найяскравіший ліхтар Imalent MS32 здатен випромінювати до 200 000 люмен світла, що більше, ніж будь-який інший ліхтар, доступний на ринку.

Про це пише Oddity Central.

Він настільки неймовірно потужний, що єдиний ліхтар, з яким його можна порівняти – це Imalent MS18, попередній володар титулу "найяскравіший ліхтар у світі". І той був практично вдвічі менш потужним, ніж MS32, з піковою яскравістю "всього" 100 000 люмен. Світлодіодний промінь Imalent MS32 може сягати 1618 метрів і за яскравістю еквівалентний 100 автомобільним фарам.

Мало того, що він може досягати пікової яскравості 200 000 люмен при увімкненні, він також може легко підтримувати яскравість близько 40 000 люмен протягом 40 хвилин. А якщо використовувати його лише на низькому рівні яскравості 80 люмен, масивна змінна батарея буквально пропрацює 345 годин на повному заряді.

Найяскравіший у світі ліхтарик живиться від 32 світлодіодів CREE XHP70.2, стратегічно розташованих для забезпечення максимальної яскравості за допомогою рефлектора діаметром 13,4 см.

Компанія Imalent стверджує, що MS32 покладається на вдосконалену систему охолодження, яка розсіює тепло і підтримує його роботу на приголомшливих рівнях яскравості протягом тривалого часу. І, згідно з більшістю онлайн-оглядів, Imalent MS32 не страждає на будь-які проблеми, пов'язані з нагріванням.

Єдиний негативний відгук, який знайдено про найяскравіший у світі ліхтарик, був про те, що 200 000 люмен – це набагато більше, ніж просто перебір, як і його ціна. На сайті Imalent MS32 коштує $749,95, що робить його одним з найдорожчих ліхтарів, які можна купити за гроші.

Нагадаємо, розпочато будівництво другого найвищого хмарочоса у світі. Будівля претендуватиме на низку світових рекордів.

Читайте також: