Нажахані відвідувачі пабу несамовито кричали, коли гігантський щур пробіг барною стійкою – відео

Люди насолоджувалися напоями, коли їх раптово перервав небажаний гість.

Відвідувачі нью-йоркського пабу кричали від жаху, коли гігантський щур з'явився з нізвідки і почав бігати барною стійкою.

Пацюк перестрибував між серветками та посудом.

На відеозаписі, який опублікували у Мережі, видно, як він метушиться, а на задньому плані чути несамовиті крики гостей.

Невдовзі персонал закладу відчайдушно намагався зловити незваного гостя. Зрештою, працівникам це вдалося.

Це, звісно, не перший інцидент із пацюками, знятий на камеру у Нью-Йорку.

У березні цього року на відео був знятий ще один величезний щур, коли він повзав пасажиром, поки той спав у метро. Паразит пробіг по його нозі, плечах і шиї, перш ніж чоловік зрештою прокинувся і спокійно встав, щоб струсити щура.

Нагадаємо, раніше Мережу насмішив собака, який намагався затягнути господарку до пабу. Пес відмовився рухатися та влігся напроти входу до закладу.

Читайте також: