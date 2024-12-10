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Нажаханий чоловік виявив під подушкою смертоносну істоту: що це було (фото)

Нажаханий чоловік виявив під подушкою смертоносну істоту: що це було (фото)

Ліжко / Фото: Pexels

Він покликав на допомогу.

У Південній Африці чоловік виявив під подушкою неприємну знахідку. На його ліжку оселилася дуже отруйна капська кобра.

Про це пише UPI.

До помешкання викликали професійного борця із рептиліями. Компанія Stellenbosch Snake Removals розмістила в соціальних мережах відео, на якому показано сцену, з якою зіткнувся ловець змій Еміль Россов, коли він прибув до будинку в Стелленбосі.

Россов витягнув кобру з-під подушки мешканця будинку.

"Не те, що ви хотіли б бачити у своєму ліжку", - жартує Россов, тримаючи змію.

Чоловік виявив під подушкою кобру / Фото: instagram.com/stellenbosch_snake_removals / ©
Чоловік виявив під подушкою кобру / Фото: instagram.com/stellenbosch_snake_removals
Чоловік виявив під подушкою кобру / Фото: instagram.com/stellenbosch_snake_removals / ©
Чоловік виявив під подушкою кобру / Фото: instagram.com/stellenbosch_snake_removals

Африканський інститут укусів змій описує капську кобру так: "Безумовно, найнебезпечніша з наших кобр, і разом з чорною мамбою на неї припадає більшість смертельних укусів змій в Південній Африці".

Нагадаємо, чоловік кинувся на білого ведмедя, щоб врятувати дружину. Звір завдав йому серйозних травм.

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