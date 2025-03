Нажаханий чоловік жалівся на біль у сідницях: його знудило після знахідки всередині (фото)

У Китаї чоловік потрапив у халепу після того, як 20-сантиметрова іграшка для дорослих застрягла у нього в задньому проході – і, на подив лікарів, вона все ще вібрувала всередині.

Як пише Need To Know, 24-річний хлопець прибіг до лікарні, потребуючи термінової допомоги, і зізнався персоналу, що у нього щось застрягло в задньому проході.

Його терміново відправили на рентген. Доктор Чен Чжії, провідний фахівець у галузі загальної хірургії зі спеціалізацією на колоректальній медицині, був готовий надати йому допомогу. За словами доктора Чена, хлопець з'явився у відділенні невідкладної допомоги близько 10-ї ранку після нічної забави з іграшкою. На запитання про те, що там застрягло, він відповів лише: "Я не знаю, але я просто не можу це витягти".

Рентгенівський знімок показав, що у чоловіка застрягла іграшка, яка вібрувала, що змусило доктора Чена запитати, як таке могло статися. Пацієнт, який відвідав лікарню Yida в Шанхаї, Китай, виблював і ухилився від відповіді на запитання.

Рентгенівський знімок пацієнта / Фото: Jam Press

Доктор Чен сказав пацієнту, що йому доведеться чекати на операцію два дні через графік роботи лікарні. Але дискомфорт був занадто сильним, тому медик вирішив видалити іграшку одразу ж у відділенні невідкладної допомоги.

Із дозволу чоловіка доктор Чен використав акушерські щипці, вигнутий металевий інструмент, щоб витягти вібратор. Коли він вийшов, вібратор все ще дзижчав, а чоловік, схоже, не відчував болю, попри відсутність анестезії.

У китайця всередині виявили увімкнений вібратор / Фото: Jam Press

Доктор Чен сказав, що іграшка була гладкою, що зробило процес видалення досить простим. Потім чоловік пройшов подальші обстеження. На щастя, іграшка не призвела до розриву кишківника. Це могло бути небезпечним для життя хлопця, оскільки розрив міг призвести до перитоніту та сепсису.

Пацієнт зміг швидко покинути лікарню без жодних ускладнень для здоров'я.

Нагадаємо, 54-річний чоловік засунув до уретри пінцет. Він кричав від болю після того, як предмет застряг.

