Називали бабусею: дівчинка раптово посивіла у 9 років

25-річна Зої Міолла з Вест-Гейвена (США) почала сивіти, коли їй було лише дев'ять років. Дівчина відмовилася від фарби для волосся і полюбила природній колір.

Про це повідомляє The Mirror.

До 12 років Зої посивіла на 10 відсотків. Подорослішавши, вона навчилася набувати свого "унікального" кольору.

Дівчина відчувала себе невпевнено через своє незвичайне забарвлення волосся і хотіла "злитися з натовпом" після того, як її називали бабусею. Вона фарбувала волосся протягом наступних шести років, але вирішила відмовитися від фарби у 18 років, коли вступила до художнього коледжу.

У 21 рік її сиве волосся відросло до довжини плечей, і вона змогла відрізати темне волосся, що залишилося нижче. Так Зої стала на 100% сивою.

"Я пишаюся своїм волоссям. Я не завжди приймала його і відчувала себе впевнено. Тепер це моя відмінна риса. Тепер я її обожнюю. Люди завжди думають, що вони несправжні і фарбовані", — поділилася дівчина.

Нагадаємо, 30-річна Анна Шепaрд з Угорщини, яку називають "реальною Рапунцель", розповіла про те, як її волосся почало сивіти в 13 років.

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