Назва села стала найдовшим словом, що коли-небудь зустрічалося в кросворді

Назва британського села, яку більшість людей насилу могли б вимовити, є найдовшим словом у кросворді за всю історію.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Автор кросвордів Роджер Сквайрс із Великої Британії створив нову загадку у липневому випуску Telford Wrekin News за 1979 рік.

Підказка була такою: "Троль, який хихикає, слідує за Кленсі, Ларрі, Біллі та Пеггі, які виють, помилково турбуючи якесь місце у Вельсі (58)".

Відповідь: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllllantysiliogogogoch. Це назва села, що розташоване на острові Англсі.

Роджер також є рекордсменом за кількістю кросвордів, складених за все життя. Рекорд неодноразово оновлювався протягом усієї його кар'єри, востаннє 2015 року, коли загальна кількість становила 77 854.

Він працював професійним укладачем кросвордів понад 50 років, його роботи з'являлися в багатьох національних газетах, зокрема The Daily Telegraph, The Guardian і The Times.

На жаль, Роджер помер у червні 2023-го у віці 91 року.

Його рекордна кар'єра у розгадуванні кросвордів могла б і не статися, оскільки одного разу він був близьким до смерті у Королівському флоті. У березні 1961 року його літак упав в Індійський океан і затонув. Аварійний люк кабіни заклинило під тиском води, і він опинився у пастці всередині.

The Telegraph повідомляє, що якось він сказав: "Вода доходила мені до обличчя. Я повис руками на перекладині над головою і штовхнув двері. Вона піддалася. На той час я був на глибині 18 метрів і виринув, як пробка, вкрита олією. На щастя, на мене чекав вертоліт".

Пілот не врятувався та трагічно загинув.

Під час служби на флоті Роджер полюбив кросворди. Він вирішував близько 12 головоломок на день, а коли був у морі і не мав доступу до газет, натомість починав збирати свої власні. Вперше він опублікував головоломку 1963 року, коли він пішов з військово-морського флоту.

