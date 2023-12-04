Назвали Мохіто: золотистий ретривер народила унікальне цуценя із зеленою шерстю (фото)

Жінка була спантеличена, коли її собака народила особливе цуценя.

Про це пише Mirror.

Джоанна Джастіс з Вермельскірхена, північна Німеччина, зазнала шоку всього свого життя, коли її золотистий ретривер Мелоді народила дев'ять цуценят, зокрема одного з шерстю зеленого відтінку. Власниця собаки вирішила назвати унікальну тварину Мохіто – на честь знаменитого коктейлю зеленого кольору.

Вона сказала: "Спочатку я дуже хвилювалася, коли воно народилося. Але ми раді, що всі дев'ять цуценят здорові".

Золотистий ретривер із зеленою шерстю / Фото: CEN

Вважається, що це рідкісне захворювання виникає, коли цуценята світлого забарвлення вступають у контакт з білірубіном – зеленим пігментом, що міститься в жовчі - тим же пігментом, який ми отримуємо, коли синці стають зеленими.

Жовч пофарбувала шерсть Мохіто в утробі Мелоді. Пігмент найбільше помітний у порід світлих забарвлень, таких як лабрадори, він нешкідливий і минає через декілька тижнів. Не існує відомих ризиків для здоров'я, пов'язаних з пігментом, і зелений відтінок з часом зникає з ростом цуценя. Мохіто щасливий і здоровий, попри свій незвичайний колір.

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