Названо дату Судного дня: коли очікувати кінця світу

У християнській спільноті з’явився новий сплеск обговорень про можливе наближення кінця світу та точну дату Судного дня.

Про це пише видання Daily Mail.

Соціальні мережі та авторитетні пастори й рабини почали активно поширювати інформацію про подію, відому як Rapture, або «схоплення» — момент, коли віряни-християни раптово зникнуть з Землі, а решта людей залишаться, щоб пережити період страждань, відомий як «Великі страждання» (Tribulation).

Деякі проповідники стверджують, що схоплення відбудеться саме 23 вересня 2025 року, що збігається зі «Святом труб» (Rosh Hashanah) у єврейському календарі. У Біблії в 1 Солунян 4:16 зазначено, що навіть померлі вірянини піднімуться з могил і будуть узяті на небо Ісусом, проте конкретна дата події там не зазначена.

Пастор Джошуа Мхлакела з Південної Африки в одному з відео на YouTube, яке набрало майже пів мільйона переглядів, заявив, що Ісус з’явився йому в божественному видінні та повідомив про своє повернення під час «Свята труб». «Схоплення вже близько, готові ви чи ні. Я бачив Ісуса на престолі й чув його голос дуже чітко: „Я скоро прийду“», — розповів пастор у інтерв’ю для CettwinzTV.

За словами Мхлакели, Ісус повернеться 23 і 24 вересня 2025 року, забравши на небо віряна, а решта людства залишаться на Землі. За останній тиждень подібні відео з прогнозами повернення Ісуса набрали сотні тисяч переглядів на платформах YouTube і TikTok.

Інші відомі релігійні діячі також пов’язують схоплення зі «Святом труб». Зокрема, месіанський рабин Джонатан Кан, який поєднує єврейські традиції та віру в Ісуса як Месію, підтвердив, що 23 вересня може стати днем раптового зникнення вірян. У відео від 3 вересня, яке переглянуло понад 1,3 мільйона його підписників, Кан сказав: «Чи вірю я, що можуть відбутися події на кшталт схоплення або повернення Господа, пов’язані з трубами? Так. Це логічно і відповідає пророцтвам».

Деякі християни вже навіть почали продавати свої речі, готуючись до можливої подорожі на небеса. Однак як віряни, так і скептики попереджають: прив’язувати апокаліптичні події до конкретної дати ризиковано. Біблія в Матвія 24:36 чітко зазначає: «Про той день і час ніхто не знає, ні ангели на небі, ні Син, а тільки Отець».

Пастор Ендрю Морс із Grace Church у Нью-Джерсі наголосив Daily Mail, що встановлення конкретних дат руйнує довіру людей до пророцтв і шкодить їхній вірі: «У Біблії ніколи не сказано: будьте готові саме до 23 вересня 2025 року, але нам дано багато ознак, за якими можна спостерігати».

Ці знаки включають війни, природні катастрофи та небесні явища, як-от «криваві місяці», один із яких спостерігався нещодавно. У Книзі Йоіла 2:31 сказано: «Сонце звернеться в темряву, а місяць — у кров перед великим і страшним днем Господнім». Вірянини вважають, що це небесне явище передує великому Божому суду, відомому як День Господній.

Цікаво, що 23 вересня вже раніше пов’язували з пророцтвами про кінець світу. 2017 року деякі апокаліптичні теоретики стверджували, що планета Нібіру зруйнує Землю у вогняному зіткненні саме цього дня.

Попри різні прогнози, більшість богословів закликають сприймати ці події обережно та не прив’язувати до конкретних дат. Проте відео й записи пасторів, які обговорюють схоплення і друге пришестя Ісуса, продовжують активно поширюватися серед християнських спільнот по всьому світу.

Подія, яку деякі називають порятунком вірян від страждань, залишається однією з найобговорюваніших тем у соціальних мережах, і навіть ті, хто скептично ставиться до точних дат, визнають, що ознаки кінця днів стають все помітнішими: від природних катаклізмів до глобальної політичної нестабільності.

23 вересня 2025 року може стати новим рубежем у релігійних дискусіях та обговореннях апокаліпсису незалежно від того, чи справдяться прогнози пасторів і релігійних діячів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені-ядерники перевели так званий Годинник Судного дня до позначки 89 секунд до опівночі або ймовірного апокаліпсису. Фахівці кажуть — це вже привід бити на сполох, бо в попередні два роки показник був на рівні 90 секунд і тримався без змін.