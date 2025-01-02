Названо країну з найкращою кухнею світу 2025 року

Визначення найкращої кухні світу може спричиняти розбіжності – що для когось сміття, а для когось делікатес. Однак путівник TasteAtlas зробив спробу, проаналізувавши оцінки користувачів, які визнали грецьку кухню найкращою серед 100 кухонь світу.

Щоб визначити, хто заслуговує на місце на цьому олімпійському п'єдесталі, TasteAtlas проаналізував 477 287 оцінок для 15 478 продуктів у своїй базі даних. Під кожним пунктом перераховані продукти з найвищим рейтингом.

На вершині цього кулінарного Олімпу опинилася Греція, отримавши 4,6 з 5 зірок. За версією TasteAtlas, серед кулінарних шедеврів – фісташки Fystiki Aeginas (особливий вид грецьких фісташок), оливкова олія Finiki Lakonias та квасоля Fava з Санторіні.

На другому місці опинилася Італія (4,59), де обов'язковими стравами стали сир пармезан, джандуджа (солодка вершкова паста з шоколаду та фундука, найвідомішим брендом якої є "Нутелла") та неаполітанська піца.

Замикають п'ятірку лідерів мексиканська (4,52), іспанська (4,5) та португальська (4,5) кухні.

Тим часом українська кухня посіла 44 місце у світі (4,17) за версією TasteAtlas, який назвав вареники, сирники, пампушки та котлети по-київськи "вершками" кулінарії.

10 найкращих кухонь світу 2025 року

Грецька Італійська Мексиканська Іспанська Португальська Турецька Індонезійська Французька Японська Китайська

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