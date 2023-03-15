Названо максимально зручні для квартири породи: які коти не линяють

Боротися з шерстю в домі, де живе кіт, практично неможливо. Це може бути справжньою проблемою для людей, які схильні до алергії. Втім існують такі коти, які не линяють. Читайте про п'ять порід в матеріалі ТСН.ua.

Сфінкси

Сфінкс / Фото: Pexels

У групу сфінксів об'єднано кілька порід. Головна риса, яка є спільною для них усіх, полягає у відсутності шерсті. Першими були канадські сфінкси, які ще відомі як місячна порода кішок. Вивели її всього лише півстоліття тому, закріпивши природну мутацію.

Через відсутність шерсті ці коти потребують додаткового догляду. Наприклад, вони страждають від відсутності тепла більше, ніж інші породи, а ще дуже полюбляють фізичний контакт з людьми. Сфінкси грайливі і ласкаві, приязні та добрі, попри свою досить часто серйозну зовнішність.

Рекси

Девон-рекс / Фото: pixabay.com

Невелика група котів, які не линяють. До неї входить кілька порід (девон-рекс, корніш-рекс тощо). Головна їхня особливість полягає в тому, що шерстяний покрив не має остьового волосся (найгрубіше і найдовше волосся в шерсті ссавців). У рексів є лише коротенький підшерсток, який ще й завивається в милі кучері. Цей підшерсток дуже рідко осипається.

Рекси відрізняються грайливістю та стрибучістю. Вони ніжно ставляться до людей та інших домашніх тварин. А за довжелезні вуха і очі, девон-рексів навіть називають котами-ельфами.

Сіамська кішка

Сіамська кішка / Фото: Pexels

Попри те, що у сіамських кішок є досить довгий вовний покрив, вони дуже рідко линяють. Тому ця порода чудово підходить для життя в квартирі, а ще її можна заводити людям, схильних до алергій.

Сіамські кішки відрізняються дуже цікавим, незалежним характером. Але якщо встановити з ними хороші відносини, можна помітити, шо вони досить ласкаві і товариські.

Меконгський бобтейл

Меконгський бобтейл / Фото: commons.wikimedia.org

Представники цієї породи мають дуже приємну на дотик шерсть. Тому можна легко зняти стрес після роботи, просто погладжуючи свого вихованця. Ще одна важлива риса породи — меконгський бобтейл практично не линяє. Його можна сміливо заводити, якщо у сім'ї є люди, схильні до алергії.

Це цікава і досить давня порода. Меконгські бобтейли відрізняються високим інтелектом, можуть бути віддані своїм господарям так само сильно, як і собаки. А ще це товариська порода, яка отримує справжнє задоволення від життя поряд з людиною.

Орієнтальні коти

Орієнтальна кішка / Фото: pixabay.com

Це справжні космічні створіння, які відрізняються велетенськими вухами і довгими носами. Їхня коротка шерсть велюрова на дотик і майже ніколи не обсипається. Тому їх можна гладити безкінечно і не переживати, що може з'явитися алергічна реакція. Орієнтали самі полюбляють фізичний контакт, починають легко дружити з людьми та іншими домашніми тваринами.

Ця порода вважається досить активною, любить багато гратися і рухатися, весь вільний час проводить поряд з власником. А ще особливістю орієнталів можна назвати їхню балакучість — вони полюбляють відповідати на слова людей, розповідати їм історії своїм нявчанням.

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