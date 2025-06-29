Названо напій, який допомагає боротися з раком і старінням

Імбир / © Pixabay

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Імбир може стати важливою частиною здорового харчування, зокрема у профілактиці раку. Це підтвердили вчені з Великобританії, які провели дослідження на групі добровольців.

Про це пише Storinka.

Щоденне вживання 2 г екстракту імбиру протягом кількох тижнів продемонструвало значне зниження ризику розвитку раку кишківника.

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Ключовим компонентом, відповідальним за цей ефект, є гінгерол — активна речовина в корені імбиру. Вона має потужні антиоксидантні й протизапальні властивості, бореться зі «стресом» клітин, що викликає передчасне старіння, і підтримує нормальну регенерацію тканин.

Експерти зазначають, що імбир також корисний для серцево-судинної системи, оскільки містить саліцилати — природні речовини, схожі за дією на аспірин. Вони допомагають розріджувати кров і підтримують здоров’я судин.

Ще один корисний ефект — захист ротової порожнини від бактерій, що особливо актуально для профілактики стоматологічних проблем. Імбирний чай із додаванням зеленого чаю має подвійну силу антиоксидантів.

Втім, лікарі застерігають: надмірне вживання імбиру може спричинити побічні ефекти — печію або діарею. Рекомендована доза — не більше 4 г на добу для дорослих.

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Нагадаємо, у Великій Британії розробили інноваційний тест, який може радикально змінити підхід до збереження вагітності. Його вже використовують у клінічній практиці, і він дає змогу виявити жінок, у яких підвищений ризик викидня — навіть до зачаття.

Це досягнення стало можливим завдяки дослідникам з Університету Ворвіка та Університетських лікарень Ковентрі та Ворикширського національного фонду охорони здоров’я. Вони зосередили увагу не на ембріоні, як це робилося раніше, а на стані слизової оболонки матки. Саме її аномалії можуть стати «тихою» причиною ранньої втрати вагітності.