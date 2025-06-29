ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
6502
Час на прочитання
2 хв

Названо напій, який допомагає боротися з раком і старінням

Щоденне вживання імбиру покращує самопочуття та захищає організм від небезпечних хвороб.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Імбир

Імбир / © Pixabay

Імбир може стати важливою частиною здорового харчування, зокрема у профілактиці раку. Це підтвердили вчені з Великобританії, які провели дослідження на групі добровольців.

Про це пише Storinka.

Щоденне вживання 2 г екстракту імбиру протягом кількох тижнів продемонструвало значне зниження ризику розвитку раку кишківника.

Ключовим компонентом, відповідальним за цей ефект, є гінгерол — активна речовина в корені імбиру. Вона має потужні антиоксидантні й протизапальні властивості, бореться зі «стресом» клітин, що викликає передчасне старіння, і підтримує нормальну регенерацію тканин.

Експерти зазначають, що імбир також корисний для серцево-судинної системи, оскільки містить саліцилати — природні речовини, схожі за дією на аспірин. Вони допомагають розріджувати кров і підтримують здоров’я судин.

Ще один корисний ефект — захист ротової порожнини від бактерій, що особливо актуально для профілактики стоматологічних проблем. Імбирний чай із додаванням зеленого чаю має подвійну силу антиоксидантів.

Втім, лікарі застерігають: надмірне вживання імбиру може спричинити побічні ефекти — печію або діарею. Рекомендована доза — не більше 4 г на добу для дорослих.

Нагадаємо, у Великій Британії розробили інноваційний тест, який може радикально змінити підхід до збереження вагітності. Його вже використовують у клінічній практиці, і він дає змогу виявити жінок, у яких підвищений ризик викидня — навіть до зачаття.

Це досягнення стало можливим завдяки дослідникам з Університету Ворвіка та Університетських лікарень Ковентрі та Ворикширського національного фонду охорони здоров’я. Вони зосередили увагу не на ембріоні, як це робилося раніше, а на стані слизової оболонки матки. Саме її аномалії можуть стати «тихою» причиною ранньої втрати вагітності.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie