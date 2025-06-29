- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 6502
- Час на прочитання
- 2 хв
Названо напій, який допомагає боротися з раком і старінням
Щоденне вживання імбиру покращує самопочуття та захищає організм від небезпечних хвороб.
Імбир може стати важливою частиною здорового харчування, зокрема у профілактиці раку. Це підтвердили вчені з Великобританії, які провели дослідження на групі добровольців.
Про це пише Storinka.
Щоденне вживання 2 г екстракту імбиру протягом кількох тижнів продемонструвало значне зниження ризику розвитку раку кишківника.
Ключовим компонентом, відповідальним за цей ефект, є гінгерол — активна речовина в корені імбиру. Вона має потужні антиоксидантні й протизапальні властивості, бореться зі «стресом» клітин, що викликає передчасне старіння, і підтримує нормальну регенерацію тканин.
Експерти зазначають, що імбир також корисний для серцево-судинної системи, оскільки містить саліцилати — природні речовини, схожі за дією на аспірин. Вони допомагають розріджувати кров і підтримують здоров’я судин.
Ще один корисний ефект — захист ротової порожнини від бактерій, що особливо актуально для профілактики стоматологічних проблем. Імбирний чай із додаванням зеленого чаю має подвійну силу антиоксидантів.
Втім, лікарі застерігають: надмірне вживання імбиру може спричинити побічні ефекти — печію або діарею. Рекомендована доза — не більше 4 г на добу для дорослих.
Нагадаємо, у Великій Британії розробили інноваційний тест, який може радикально змінити підхід до збереження вагітності. Його вже використовують у клінічній практиці, і він дає змогу виявити жінок, у яких підвищений ризик викидня — навіть до зачаття.
Це досягнення стало можливим завдяки дослідникам з Університету Ворвіка та Університетських лікарень Ковентрі та Ворикширського національного фонду охорони здоров’я. Вони зосередили увагу не на ембріоні, як це робилося раніше, а на стані слизової оболонки матки. Саме її аномалії можуть стати «тихою» причиною ранньої втрати вагітності.