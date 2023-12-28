Названо найдорожчий адвент-календар у світі: які у ньому подарунки (фото)

У ньому є подарунки таких брендів, як Ferrari, Cartier і Chanel.

Адвент-календар, зроблений на замовлення для дуже багатої швейцарської сім'ї, отримав титул найдорожчого у світі.

Про це пише Billions Luxury Portal.

Різдвяний подарунок вартістю 10,3 мільйона доларів присвячений темі подорожей.

Він поєднує індивідуальні подарунки для кожного члена сім'ї із спільними планами подорожей на наступний рік, які містять поїздки до Парижа, Дубаї, Нью-Йорка, Діснейленду та інших місць.

Найдорожчий адвент-календар / Фото: Billions Luxury Portal

Його виконала на замовлення британська дизайнерка Деббі Вінгхем. Під час створення календаря художниця вирішила розмістити у кожному вікні унікальні дрібнички, виконані у вигляді окремих творів мистецтва, за якими було намальовано місце призначення.

Найдорожчий адвент-календар / Фото: Billions Luxury Portal

Серед предметів календаря — сумка Paris Chanel, прикрашена діамантами, золота арабська лампа з діамантами та смарагдами, а також витвір мистецтва Milan-Ferrari, що символізує Ferrari 488 Pista.

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Сам календар із чорного дерева, на створення якого пішов майже рік, оцінюється більш ніж у 250 000 доларів.

Нагадаємо, вартість шафрану встановила новий рекорд. Стало відомо, скільки тепер коштує кілограм.

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