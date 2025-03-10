Названо найкрасивішого собаку в світі за версією науки – фото

Експерти з'ясували, собака якої породи технічно найкрасивіший з усіх, згідно з науковими даними. Є таке поняття, як "золотий перетин", яке є певним математичним ідеалом, що використовує певні виміри для визначення того, наскільки щось є естетично приємним. Наприклад, використовуючи золотий перетин, Аарон Тейлор-Джонсон, зірка "Емілі в Парижі" Люсьєн Лавісконт і Пол Мескаль були названі найкрасивішими чоловіками. Таке ж співвідношення використовувалося і для порід собак.

Останніми роками співробітники money.co.uk об'єднали свої зусилля, щоб застосувати золотий перетин до деяких найпопулярніших порід собак у світі.

По суті, чим ближче пропорції кожної породи собак до пропорцій золотого перетину, тим більш статистично красивою вважається порода.

Десятка найкрасивіших порід у відсотковому співвідношенні до золотого перетину, за версією York Press, має такий вигляд:

10. Вельш коргі-пемброк – 83,9%

9. Норфолк-тер'єр – 84,3%

8. Італійський хорт – 84,9%

Італійські хорти / Фото: Getty Images

7. Новошотландський ретривер – 85%

6. Веймаранер – 85,6%

5. Вельш-тер'єр – 85,9%

4. Родезійський ріджбек – 86%

Родезійський ріджбек / Фото: Getty Images

3. Бордер-колі – 86,7%

2. Вест-гайленд-вайт-тер'єр – 87,5%

1. Керн-тер'єр – 88,7%.

Керн-тер'єр / Фото: Getty Images

Тим часом, серед найменш красивих порід виявилися ши-тцу, бульдог і ротвейлер.

Нагадаємо, як зрозуміти, що ваш собака щасливий. Щастя собаки – це не лише ласощі та прогулянки, а й повага до його потреб та особливостей.

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