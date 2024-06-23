Названо найпотворнішого собаку у світі 2024 року: який він має вигляд (фото)

Багаторічний призер каліфорнійського конкурсу "Найпотворніший собака світу" нарешті отримав свою корону.

Про це пише UPI.

Цього року перемогу здобув Вайлд Танг, 8-річний пекінес з Норт-Бенду, штат Орегон, який до цього тричі посідав друге місце у щорічному конкурсі.

Згідно з його біографією, Вайлд Танг перехворів на чуму – вірусне захворювання, яке вражає дихальну систему тварин, а також може пригнічувати імунну систему.

Найпотворніший собака у світі / Фото: instagram.com/wildthangofficial

"Він вижив, але не без незворотних ушкоджень. Його зуби так і не виросли, через що язик не засовується, а права передня лапа веслує 24 години на добу 7 днів на тиждень", - йдеться в його біографії, де зазначається, що, окрім проблем зі здоров'ям, він є щасливим, "glugly" (гламурним/потворним) цуценям.

Найпотворніший собака у світі / Фото: instagram.com/wildthangofficial

Він і його власниця Енн Льюїс забрали з собою 5000 доларів.

Енн Льюїс та Вайлд Танг / Фото: instagram.com/wildthangofficial

Ярмарка Sonoma Marin Fairgrounds у Петалумі, штат Каліфорнія, проводить конкурс на найпотворнішого собаку в світі вже майже 50 років.

"Ця всесвітньо відома подія святкує недосконалості, які роблять всіх собак особливими та унікальними", - йдеться у повідомленні на сайті.

Минулорічним королем став 7-річний китайський чубатий собака за окликом Скутер.

Скутер зі своєю господаркою / Фото: today.com

Скутер народився з деформованими задніми лапами і був переданий службі контролю за тваринами для евтаназії, але, на щастя, членкиня притулку Лінда Елмквіст усиновила його, і вони щасливо живуть в Тусоні, штат Аризона.

"Я дуже щаслива і неймовірно пишаюся", - сказала Елмквіст минулого року. "Попри проблеми, з якими він стикнувся через деформовані задні лапи, Скутер кинув виклик усім труднощам і показав нам справжнє значення стійкості та рішучості. Він став натхненням для незліченної кількості людей в усьому світі".

Нагадаємо, шимпанзе винайшли свої "антибіотики". Африканські шимпанзе знають, які рослини необхідно їсти, щоб допомогти собі позбутися інфекцій та паразитів.

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