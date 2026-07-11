Названо найшвидшого павука планети: він здатний обігнати більшість людей (відео)

Павук-мисливець / © Getty Images

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Вчені визначили найшвидшого павука у світі, протестувавши 258 різних видів у лабораторних умовах.

Результати дослідження показали, що рекордсменом став павук-мисливець із Австралії, який здатний розвивати швидкість, що перевищує середню швидкість бігу людини, передає Oddity Central.

Багато людей відчувають природний страх перед павуками, однак зазвичай можуть заспокоїти себе думкою, що в разі небезпеки їм вдасться втекти від восьминогого «переслідувача». Та виявилося, що існує павук, який здатний бігати швидше за більшість людей, і ця новина навряд чи потішить тих, хто страждає на арахнофобію.

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Протягом тривалого часу найшвидшим павукоподібним на планеті вважався марокканський павук-флік-флак. Однак частина науковців не погоджувалася з таким твердженням. Причина полягає в тому, що цей вид пересувається незвичним способом: замість звичайного бігу він виконує своєрідні акробатичні перекиди, які дозволяють йому майже вдвічі збільшувати швидкість руху.

Щоб остаточно поставити крапку в цьому питанні, команда дослідників провела масштабне випробування, у межах якого протестувала 258 видів павуків. Усі вони проходили однакові лабораторні тести, що дозволило об’єктивно порівняти їхні можливості.

За результатами експерименту найшвидшим павуком у світі визнали павука-мисливця, який мешкає у штаті Квінсленд в Австралії. Під час випробувань він розвинув максимальну швидкість майже 3,6 метра за секунду.

Для порівняння, середня швидкість пересування людини становить приблизно 8-9 км на годину. Це означає, що у звичайному темпі більшість людей не змогли б утекти від цього восьминогого рекордсмена.

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Дослідники також виявили цікаву закономірність. З’ясувалося, що великі павуки, як правило, здатні бігати швидше, але лише до певного розміру. Якщо черевце стає надто масивним, воно починає заважати руху та знижує швидкість.

Крім того, науковці встановили, що швидкість павуків безпосередньо пов’язана з довжиною їхніх ніг. Саме довгі кінцівки забезпечують ефективніше пересування та дозволяють окремим видам демонструвати приголомшливі результати під час бігу.

Нагадаємо, науковці знайшли павука, який маскується під гриб.

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