Названо найстарішу у світі пляшку коньяку – фото

Пляшку коньяку, що належить колекціонеру з Нідерландів, офіційно визнали найстарішою у світі – їй 328 років.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Коньяк Jules Robin 1696 року зберігається в колекції мешканкя Неймегена Ларса Янссена.

Найстаріша у світі пляшка коньяку / Фото: Guinness World Records

Раніше вважалося, що найстарішою пляшкою коньяку є напій 1762 року з Готьє. Одна з трьох відомих пляшок цього алкогольного напою була продана на аукціоні Sotheby's за 146 000 доларів 2020 року, що зробило її найстарішим коньяком, проданим на аукціоні.

Коньяк – це різновид бренді, виготовлений шляхом подвійної дистиляції вина з винограду, що походить з певних районів Франції.

Нагадаємо, найстаріший чоловік у світі відсвяткував 112-річчя. Джон Тіннісвуд народився 26 серпня 1912 року.

Читайте також: