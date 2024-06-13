Названо найвищого собаку на планеті: порода, зріст і фото "лагідного велетня", який всього боїться

Книга рекордів Гіннеса оголосила найвищого собаку у світі.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Новим рекордсменом став німецьки дог за окликом Кевін, зріст якого від лап до холки становить 0,97 м – середній зріст трирічної дитини. Середній зріст кобеля дога в холці становить близько 0,76 м.

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Кевін став наступником свого побратима, великого дога Зевса, який трагічно помер у віці трьох років минулого року.

Кевін живе в місті Вест-Де-Мойн, штат Айова, США, зі своїми господарями Трейсі та Роджером Вульфами, їхніми дітьми, 12-річним Александером та 10-річною Авою, а також з численними тваринами – трьома собаками та чотирма котами, а також курми, козами та кіньми.

Трирічний песик – ідеальний приклад "лагідного велетня". Він обожнює дрімати на дивані, і навіть жаліється господарці, якщо хтось сидить на його улюбленому місці. Він дуже любить притискатися, але пилосос – найстрашніша річ, яку він коли-небудь бачив.

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Навіть виміряти його для встановлення офіційного рекорду виявилося непросто, оскільки бідолашний Кевін злякався рулетки. "Кевін – втілення лагідного велетня", - сказала Трейсі. "Насправді, він боїться більшості речей. Він боїться вакууму. Він не підпускає його до себе ближче, ніж на 2 метри! Він буде стрибати і бігти, щоб втекти від нього. Кевін так злякався, коли Александер взяв його з собою на перший тренінг в молодіжну організацію 4-H, що буквально наклав купу просто посеред заняття. Але тепер йому подобається туди ходити!".

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Трейсі, яка працює у ветеринарній клініці, каже, що Кевін – "велика дитина" і часто поводиться так, ніби не знає, наскільки він великий. Вона сказала: "Він постійно намагається втиснутися в маленькі ліжка, сидіти на нас і робити все, що роблять менші собаки".

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Трейсі та її сім'я взяли Кевіна додому після того, як втратили свого улюбленого дога Кору. "Він так нагадував мені Кору", - зізналася Трейсі. "Обидва були чорними мантійними догами. Ми з чоловіком нічого не сказали дітям, але взяли їх і поїхали до нього. Він одразу ж кинувся до нас, і ми зрозуміли, що він наш. Він був таким доброзичливим від самого початку. Час був просто ідеальним для нас. Я б ще довго не розглядала можливість завести дога, після того, як втратила нашого попереднього. Але діти були маленькими, і я подумала, що цуценя було б чудовим рішенням для них".

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Кевін з'їдає від шести до 10 чашок їжі щодня і підтримує свою струнку фігуру, попри те, що він досить ледачий хлопчик. Трейсі пожартувала: "Найулюбленіше заняття Кевіна – це, мабуть, дрімати. Я думаю, що його улюблена розвага – лежати на дивані. Кевін кумедний і він супер-пупер доброзичливий".

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Звісно, у нього є й неслухняна сторона, наприклад, він краде їжу з кухонних прилавків.

Пес-рекордсмен отримує багато уваги, куди б не пішов, і йому, безумовно, подобається це. Трейсі додала: "Офіційне визнання Кевіна найвищою собакою у світі дуже хвилювальне для нашої родини. Це кумедно, тому що коли він був цуценям, ми постійно думали: "Він все росте і росте". Він найвищий собака, якого я коли-небудь бачила, і те, що ми маємо таку нагороду, дуже тішить нашу сім'ю".

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, тим часом шестирічний бик став найвищим у світі. Ромео, зріст якого 1,94 м, більший за свого попередника, 185-сантиметрового Томмі.

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