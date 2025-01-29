Названо нову найдорожчу вулицю планети: де вона розташована і чим славиться (фото)

Нью-йоркська П'ята авеню найдовше утримувала титул "найдорожчої вулиці світу", але нещодавно її змінила Монтенаполеоне, висококласна торгова вулиця в Мілані, Італія.

Про це пише Oddity Central.

Щороку американська компанія Cushman & Wakefield публікує глобальний індекс, який визначає найдорожчі торгові райони світу за цінами на оренду. П'ята авеню вже багато років поспіль посідала перше місце серед 138 провідних торгових центрів світу, але минулого року її випередила Монтенаполеоне, найпопулярніша вулиця розкішних магазинів у Мілані.

Ця коротка вулиця не лише є магнітом для туристів, які зацікавлені лише у вітринному шопінгу, але й приваблює найбагатших людей з усього світу, багато з яких витрачають щонайменше 2 500 євро на одну покупку, що є найвищим середнім чеком у світі.

Останніми роками туризм у Мілані процвітає завдяки декільком розкішним подіям, таким як два тижні моди та Тиждень дизайну, а також завдяки щедрим податковим пільгам, які приваблюють заможних постійних мешканців італійського міста. Розкішні бренди наслідували цей приклад, жорстко конкуруючи за найкращі локації для магазинів. І немає кращого місця в Мілані, ніж вулиця Монтенаполеоне.

Вулиця Монтенаполеоне у Мілані, Італія / Фото: Getty Images

У той час як орендні ставки на верхній П'ятій авеню залишалися стабільними протягом останніх декількох років, на Монтенаполеоне вони зросли на 30%, і експерти очікують, що вони підуть ще вище. Очікується, що компанії платитимуть в середньому 20 000 євро за квадратний метр на Монтенаполеоне, порівняно з 19 537 євро за квадратний метр. Це цілий статок, але такі гіганти, як Fendi, Prada чи Versace, схоже, вважають, що це гідна інвестиція.

Найбільші бренди на Монтенаполеоне заробляють від 50 до 100 мільйонів євро на рік від своїх фізичних магазинів, що не враховує маркетинговий вплив на десятки мільйонів людей щороку.

Вулиця Монтенаполеоне у Мілані, Італія / Фото: Getty Images

Важливою перевагою Віа Монтенаполеоне над іншими відомими торговими вулицями світу є її відносно невеликий розмір. Її довжина становить менше 400 м, а це означає, що торгові площі тут дуже обмежені, а отже, дуже дорогі. Будівлі на найдорожчій вулиці світу можуть продаватися за мільярди доларів, і лише найбільші модні бренди можуть дозволити собі оренду.

Нагадаємо, названо країну з найкращою кухнею світу 2025 року. Україна опинилася на 44 місці.

Читайте також: