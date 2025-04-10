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ТСН у соціальних мережах

Марі Робінсон

Марі Робінсон / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
2 хв
Марі Робінсон

Названо нову рекордсменку з найбільшим ротом у світі — фото, подробиці

Американка може відкрити рота на 7,59 см.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Книга рекордів Гіннеса оголосила ім’я нової володарки титулу жінки з найбільшим ротом на планеті.

Як йдеться на сайті GWR, нею стала американка Марі Перл Зеллмер Робінсон.

Ще від дитинства Марі знала, що у неї великий позіх. Коли вона відкривала щелепи, між верхнім і нижнім рядами зубів завжди залишався значний проміжок, що оголював язик. Будучи однією з семи дітей, вона пам’ятає, як пустувала зі своїми братами і сестрами, засовуючи апельсини і навіть лампочки до рота і виймаючи їх звідти для їхньої розваги.

«Я завжди знала, що у мене великий рот», — сказала вона в інтерв’ю газеті Ketchikan Daily News. «Я багато говорю, і, мабуть, у мене дійсно фізично великий рот, але ми ніколи нічого з цим не робили. Ми завжди жартували, що я можу вмістити в роті два, знаєте, три з половиною кубики дженги, як у дитинстві».

Марі Робінсон / © Guinness World Records

Марі Робінсон / © Guinness World Records

Але тепер вона нарешті отримала визнання за своє фантастичне обличчя, після того, як місцеві стоматологи обстежили її рот і представили докази того, що Марі має найбільший роззявлений рот (серед жінок).

Марі Робінсон / © Guinness World Records

Марі Робінсон / © Guinness World Records

Нова рекордсменка може відкрити рота на 7,59 см, тоді як щелепи попередньої рекордсменки Саманти Рамсделл (США) були меншими — 6,52 см.

Марі Робінсон / © Guinness World Records

Марі Робінсон / © Guinness World Records

Марі ніколи не носила брекетів і не робила жодних стоматологічних операцій, які могли б вплинути на форму її рота.

«Мені вирвали один зуб, але нічого такого, що вплинуло б на мій прикус будь-яким чином, у будь-якій формі», — каже вона.

Марі Робінсон / © Guinness World Records

Марі Робінсон / © Guinness World Records

І хоча Марі пишається своїм рекордом, вона не ходить і не показує його всім підряд.

«Коли я це роблю, це трохи лякає людей», — каже вона. «Це моторошна щелепа!».

Але все ж вона тішиться, що тепер може поділитися своїм досягненням з усіма іншими членами своєї спільноти, які мають такі рекорди: «Тепер я можу приєднатися до решти і мати титул Книги рекордів Гіннеса разом з багатьма іншими людьми в місті».

Нагадаємо, у Львові зафіксовано рекорд — водій проїхав 1 млн км майже без ремонту автівки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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