Названо найгарніший пішохідний маршрут у світі: де він розташований

Туризм / © iStock

Реклама

Британський журнал Time Out назвав Лікійську стежку в Туреччині найгарнішим пішохідним маршрутом світу. У рейтингу десяти найриголомшливіших світових треків саме ця дорога посіла першу позицію завдяки поєднанню природної краси, історичних пам’яток та унікальних краєвидів Середземномор’я.

Про це пише видання Hürriyet.

У публікації видання Лікійський маршрут описано як «дорогу, що в’ється між античними руїнами, безкраїми гірськими панорамами та бірюзовими лагунами». Протяжний туристичний шлях починається біля Анталії та проходить уздовж узбережжя Середземного моря, відкриваючи мандрівникам поєднання стародавньої історії і дикої природи.

Реклама

Лікійська стежка з’єднує давні міста регіону — Патару, Ксантос, Олімпос, Каякьой, Фаралью та бухту Кабак, пропонуючи маршрути, які поєднують морські пейзажі, археологічні пам’ятки та автентичні села. Для туристів це не лише фізична подорож, а й шлях крізь тисячоліття історії стародавньої Лікії.

Експерти Time Out зазначають, що найкращий період для проходження маршруту — осінь, від вересня до листопаду. В цей час погодні умови найсприятливіші: спека вже спадає, а природа зберігає яскраві барви середземноморських пейзажів. Крім того, саме осінні мандрівки сприяють розвитку сталого туризму в регіоні, який дозволяє розвантажити пляжний сезон і залучати гостей протягом усього року.

Як повідомляється, міжнародне визнання не лише підтверджує унікальність Лікійської стежки, а й підсилює інтерес до культурної та природної спадщини Анталії і південного узбережжя Туреччини. Туристичні оператори очікують, що завдяки рейтингу Time Out потік мандрівників до регіону зросте, а сама Лікійська стежка остаточно закріпиться серед найпопулярніших пішохідних напрямів планети.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дендропарки в Україні приваблюють українців і туристів цілий рік, та розповідали, які потрібно відвідати восени.