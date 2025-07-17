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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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754
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3 хв

Не акули й не ведмеді: ось яка істота реально загрожує життю мільйонів

Комарі — головна причина смертей від хвороб, що передаються тваринами. Що про це відомо?

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Комар

Комар / © unsplash.com

Комар — одна з найменших істот на планеті, яку ми зазвичай сприймаємо як прикру дрібницю, що псує літні вечори. Проте ця комаха є найнебезпечнішим створінням у світі, яке щороку забирає більше людських життів, ніж будь-який хижак, стихійне лихо чи навіть війна.

Про це пише Т4.

За оцінками експертів, саме через укуси комарів щороку гинуть понад мільйон людей у всьому світі. Деякі джерела називають ще більш шокуючі цифри — до трьох мільйонів смертей щороку.

На відміну від поширених страхів перед акулами чи ведмедями, які трапляються у новинах переважно як сенсації, комарі майже не викликають емоційного резонансу. Однак, акули вбивають у середньому лише близько 10 людей на рік, а ведмеді — приблизно одну особу.

Для порівняння, навіть падаючі кокоси забирають більше життів щороку — приблизно 150 випадків. Навіть корови щороку спричиняють більше смертей, ніж великі хижаки — від 20 до 22 випадків у США. Проте всі ці цифри тьмяніють на фоні масштабів трагедії, що щороку спричиняється комарами.

Найбільш смертоносним захворюванням, яке передають ці комахи, є малярія. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме ця тропічна хвороба щороку забирає близько 600 тисяч життів. Передається вона через укуси самок комарів роду Anopheles.

Під час ссання крові вони впорскують у людський організм паразитів роду Plasmodium, які згодом вражають червоні кров’яні клітини. Найвразливішими до малярії є маленькі діти та вагітні жінки, особливо в регіонах з низьким рівнем доступу до медичної допомоги — в основному в країнах Африки, Азії та Південної Америки.

Та малярією небезпека не обмежується. Укуси комарів також можуть спричинити зараження лихоманкою денге, яка широко поширена в тропічних регіонах. Хоча ця інфекція рідко призводить до смерті, вона викликає серйозні ускладнення, особливо в людей з ослабленим імунітетом.

Ще одне загрозливе захворювання — вірус Західного Нілу, який може стати причиною важких неврологічних станів, зокрема менінгіту та енцефаліту. Близько одного відсотка випадків завершуються летально, а специфічного лікування досі не існує.

Особливу тривогу викликає той факт, що зміни клімату поступово розширюють ареал поширення комарів. У багатьох країнах, де раніше не фіксували масових спалахів малярії чи денге, починають з’являтися поодинокі випадки.

Наприклад, у США та південній Франції вже спостерігають зростання кількості хвороб, які донедавна були винятково "тропічними". Це свідчить про потенційне загострення ситуації у майбутньому навіть у помірних широтах.

Попри прогрес у медичній сфері — розробку вакцин, інсектицидів, захисних сіток та кампаній з профілактики — загроза від комарів залишається серйозною і масштабною. Щороку світ втрачає не лише мільйони життів, а й мільярди доларів на боротьбу з хворобами, які переносять ці комахи. ВООЗ класифікує укуси комарів як одну з найбільш занедбаних тропічних загроз для людства.

Комарі, попри свій невинний вигляд, вже давно довели, що саме вони є найбільш смертоносною істотою на планеті. І поки людство спрямовує зусилля на боротьбу з більшими хижаками, крихітна комаха продовжує щодня забирати сотні життів — тихо, непомітно, але безжально.

Нагадаємо, у літній період українці все частіше скаржаться на навалу комарів. Як виявилося, однією з причин їхнього різкого збільшення може бути зникнення горобців — природних хижаків цих комах. За словами експертки, у багатьох регіонах України спостерігається суттєве скорочення популяції горобців, що пов’язано з масовим скошуванням трави — основного середовища їхнього існування.

У результаті зменшення кількості цих птахів, які живляться комахами, зростає і чисельність самих комарів. Та на проблему впливають і медичні чинники. Наприклад, люди, в організмі яких активізувалися вірус герпесу або вірус Епштейна-Барр, можуть сильніше реагувати на укуси. Також варто враховувати рівень вітаміну В1 — його дефіцит здатен зробити людину більш привабливою для комарів.

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