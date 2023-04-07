Не більше шести чайних ложок на день: чому важливо вживати менше цукру

Вчені виявили шкідливі зв’язки між споживанням цукру та загальною смертністю, астмою у дітей, карієсом та депресією.

Вчені знайшли додаткові докази, які підтверджують рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 2015 року стосовно того, що споживання цукру повинно бути обмежене до шести чайних ложок на день.

Про це повідомляє CTV News.

У дослідженні, опублікованому в медичному журналі The BMJ 5 квітня, дослідники з Китаю та США поділилися списком негативних наслідків, пов'язаних зі споживанням цукру, таких як астма, діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання, депресія, деякі види раку та навіть смерть.

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"Наше загальне оглядове дослідження показало шкідливі зв'язки між споживанням дієтичного цукру та низкою кардіометаболічних захворювань", написали автори дослідження, "особливо при наборі ваги, надмірному накопиченні жиру, ожирінні та серцево-судинних захворюваннях, що в основному можна пояснити надмірним споживанням цукрів, що містять фруктозу".

Лікарі та вчені вже давно знають, що надмірне споживання цукру може шкодити вашому здоров'ю різними способами. Це знання змусило Всесвітню організацію охорони здоров'я вперше 1989 року рекомендувати зменшення споживання цукру до менше ніж 10% від загальної денної енергії. 2015 року організація знову оновила рекомендації та запропонувала додаткове зменшення до приблизно 5%, що еквівалентно близько шести чайним ложкам цукру на день.

Вільні цукри, відомі також як додані, включають глюкозу, фруктозу, сахарозу або столовий цукор, який додається до їжі та напоїв виробником, кухарем або споживачем, а також цукри, що природно містяться в меді, сиропах, фруктових соках та концентратах соків. Ці цукри часто "приховані" в оброблених продуктах, наприклад, кетчуп, столова ложка якого може містити чайну ложку доданого цукру.

Коли ВООЗ оприлюднила свою рекомендацію стосовно шести чайних ложок цукру 2015 року, докази, що підтримують рекомендацію, були обмеженими, а більшість з них були отримані з досліджень, які не були перевірені на якість, точність та послідовність. Тому організація зробила рекомендацію "умовною". Тепер, завдяки дослідженню вчених, які стоять за останнім випуском The BMJ, експерти мають дані, які необхідні для того, щоб зробити чітку рекомендацію.

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Команда переглянула 73 мета-аналізи – зокрема 67 мета-аналізів спостережних досліджень та шість контрольованих випадковим чином досліджень – з 8601 статей, які охоплювали 83 результати стану здоров'я у дорослих та дітей. Мета-аналіз – це статистичний аналіз, який поєднує результати кількох наукових досліджень, щоб віднайти широкомасштабні тенденції.

Вони виявили "значні шкідливі зв'язки" між доданим цукром та гландулярними і метаболічними результатами – діабет, подагру та ожиріння; серцево-судинними результатами – високий тиск, інфаркт та інсульт; та онкологічними результатами – рак молочної залози, передміхурової залози та підшлункової залози.

"Нарешті були виявлені шкідливі зв’язки між споживанням цукру та загальною смертністю, астмою у дітей, дефіцитом уваги з гіперактивністю, щільністю кісткової тканини, карієсом та ерозією зубів, депресією і неалкогольною жировою хворобою печінки", – написали автори.

Вони також виявили, що напої з додаванням цукру, такі як газовані напої, сік, енергетичні та спортивні напої, є найбільшим джерелом доданого цукру у багатьох людей, і рекомендували обмежити споживання таких напоїв до менш ніж однієї порції на тиждень.

Оскільки висновки вчених були здебільшого підготовлені на основі даних досліджень низької якості, автори стверджують, що вчені повинні проводити більше випадкових контрольованих досліджень, щоб краще зрозуміти зв'язки між цукром і конкретними захворюваннями. Але основний меседж зрозумілий.

"Споживання доданого цукру у великих кількостях є більше шкідливим, ніж корисним для здоров'я, особливо в кардіометаболічних захворюваннях", – пишуть вчені.

"Докази зв'язку між споживанням доданого цукру та раком залишаються обмеженими, але потребують додаткових досліджень", – додали дослідники.

Нагадаємо, у Великій Британії 30-річниий чоловік живе на дієті з шоколадних великодніх яєць через, як він стверджує, розлад харчової поведінки.

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