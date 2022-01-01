Не боїться людей та гуляє засніженим лісом: у Карпатах фотопастки зафільмували рись та її малюків

Рись в Україні живе у темнохвойних лісах.
У Карпатах фотопастки зафільмували, як рись та її малюки гуляють засніженим лісом.
Про це повідомили у заповіднику "Сколівські Бескиди".
На фото, які опублікували працівники заповідника видно, як рись та рисенята гуляють засніженим лісом.
Науковці повідомили, що рись в Україні - це рідкісна тварина. Проте попри свою обережність, вона не боїться людей та може гуляти пішими стежками.
"Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває. Її легко відрізнити від інших представників родини котячих завдяки вухам з китицями, які не тільки надають рисі красивого і оригінального вигляду, вони ще допомагають збільшувати гостроту слуху", - йдеться у повідомленні.
Науковці додали, що завдяки природоохоронним заходам, територія заповідника є безпечним місцем для рідкісних тварин.
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