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Не боїться людей та гуляє засніженим лісом: у Карпатах фотопастки зафільмували рись та її малюків

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Не боїться людей та гуляє засніженим лісом: у Карпатах фотопастки зафільмували рись та її малюків

Фото: Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

Рись в Україні живе у темнохвойних лісах.

У Карпатах фотопастки зафільмували, як рись та її малюки гуляють засніженим лісом. 

Про це повідомили у заповіднику "Сколівські Бескиди". 

На фото, які опублікували працівники заповідника видно, як рись та рисенята гуляють засніженим лісом. 

Фото: Національний природний парк
Фото: Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

Науковці повідомили, що рись в Україні - це рідкісна тварина. Проте попри свою обережність, вона не боїться людей та може гуляти пішими стежками. 

Фото: Національний природний парк
Фото: Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

"Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває. Її легко відрізнити від інших представників родини котячих завдяки вухам з китицями, які не тільки надають рисі красивого і оригінального вигляду, вони ще допомагають збільшувати гостроту слуху", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Національний природний парк
Фото: Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

Науковці додали, що завдяки природоохоронним заходам, територія заповідника є безпечним місцем для рідкісних тварин. 

Фото: Національний природний парк
Фото: Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

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