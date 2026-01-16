Не божевілля, а терапія: чому психологи радять розмовляти з котами

Кіт / © pexels.com

Багато власників котів ловлять себе на тому, що переповідають улюбленцям новини дня або скаржаться на проблеми, а потім почуваються ніяково. Проте психологи запевняють: це не ознака дивацтва, а корисна практика, яка покращує життя і людини, і тварини.

Про це пише «1 хвилина».

Хоча коти не розуміють складних понять на кшталт «дедлайн», «іпотека» чи «курс валют», вони є майстрами емпатії. Тварини ідеально сприймають те, що стоїть за словами: інтонацію, тембр голосу, настрій та енергетику господаря.

У природі дорослі коти майже не нявкають одне до одного. Цей звук вони адаптували та використовують переважно для комунікації з людьми. Тож коли ви відповідаєте їм голосом, ви підтверджуєте їхню важливість і даєте зрозуміти: «Я тебе бачу, ти — частина моєї зграї».

Регулярні розмови необхідні насамперед самій тварині. Експерти виділяють кілька причин, чому варто звертатися до кота вголос.

По-перше, кіт, з яким часто розмовляють, стає більш соціальним та контактним. Спокійний голос господаря діє на тварину заспокійливо, сигналізуючи, що вдома все гаразд і немає загроз.

Також тварини, які звикли до голосу людини, швидше адаптуються до нових умов або змін у побуті.

Яка користь для людини

Для власників пухнастих «співрозмовників» користь від таких бесід не менша. Кіт — це ідеальний слухач, який не перебиває, не засуджує і не дає непроханих порад.

Проговорювання думок вголос допомагає людині впорядкувати хаос у голові, структурувати проблеми та знизити рівень тривожності. Це дозволяє «заземлитися» і відчути момент «тут і зараз».

Крім того, науково доведено, що погладжування кота знижує артеріальний тиск. Якщо додати до цього лагідну розмову, ефект подвоюється. Виникає позитивне замкнене коло: господар заспокоюється, розповідаючи про свої справи, а кіт, відчуваючи спокій людини, починає муркотіти у відповідь, що ще більше розслабляє нервову систему.

Нагадаємо, раптові напади котів на ноги або полювання під ковдрою не є випадковістю чи проявом агресії. Фахівці пояснюють таку поведінку мисливськими інстинктами, потребою у грі, способом привернути увагу господаря або бажанням позначити свою територію.

Водночас регулярні ігри допомагають зменшити подібні прояви, а різка зміна поведінки або болючі укуси можуть свідчити про стрес або проблеми зі здоров’ям тварини.