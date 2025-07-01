Не було снігу: родина з Британії відсудила в туроператора компенсацію за подорож

Сімʼя О’Ніл / © ВВС

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Британське подружжя відсудило 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (понад 200 тисяч гривень) у туроператора TUI після того, як під час святкової подорожі до Лапландії не випав сніг.

Про це повідомляє BBC.

Ліза та Вейн О’Ніли організували поїздку до Фінляндії у грудні 2024 року для свого восьмирічного сина Фінна. До пакета входили катання на упряжках із хаскі, зустріч із північними оленями та снігохідне сафарі.

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За кілька днів до поїздки родина побачила у прогнозі дощі та звернулася до TUI. Там запевнили: «Сніг є, тур відбудеться», — і попередили, що у разі скасування коштів не повернуть. Родина вирушила у поїздку.

У перший день сніг і справді лежав, однак уже вночі його змило дощем. Усі заплановані снігові розваги скасували, тож родина мусила самостійно шукати альтернативи.

Після повернення Ліза подала скаргу, посилаючись на правила TUI: «Немає снігу — не їдеш». Спершу туроператор запропонував відшкодувати половину суми, однак родина відмовилася.

Справу розглянула арбітражна служба туристичної асоціації ABTA. Вона стала на бік родини, зазначивши, що ключова мета поїздки не була реалізована. Згодом, після апеляції, родина отримала повну компенсацію разом із витратами на юридичний супровід.

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Позов О’Нілам допомогло оформити інше британське подружжя, яке раніше шість років домагалося відшкодування за невдалий круїз.

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