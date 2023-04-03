"Не було жодного повідомлення, жодної камери": 50 років тому відбувся перший дзвінок з мобільного телефона

Марті Купер 3-го квітня 1973 року стояв на розі Шостої авеню в Нью-Йорку і вийняв з кишені телефонний довідник. Він набрав номер на великому кремовому пристрої і підніс його до вуха, поки перехожі дивилися на нього.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

Містер Купер, інженер компанії Motorola, дзвонив своєму колезі з компанії-конкурента Bell Laboratories, щоб урочисто повідомити йому, що він телефонує з "особистого портативного мобільного телефону".

Він згадує, що на іншому кінці лінії була тиша.

"Я думаю, він скреготів зубами", — сміється 94-річний Купер.

Він каже, що Bell Laboratories зосереджувалися на розробці автомобільного телефона. "Чи можна в це повірити? Таким чином, протягом понад 100 років нас ув'язнювали в наших домівках та офісах за допомогою мідного дроту — і тепер вони збиралися ув'язнити нас в автомобілях!".

Зрозуміло, Містер Купер та компанія Motorola не згодилися з цим шляхом розвитку, і історія довела їх правоту.

Основи першого дзвінка не змінилися значно. Телефон перетворює ваш голос на електричний сигнал, який модулює радіохвилю. Радіохвиля йде до мачти, яка надсилає ваш голос людині, яку ви викликаєте, і через зворотній процес ця людина може почути ваш голос.

Однак, сучасні мобільні телефони зовсім інші порівняно з тією ранньою Motorola-моделлю.

Комерційна версія прототипу Марті Купера – Motorola Dynatac 8000X – була випущена через 11 років після першого дзвінка 1984 ркуі. Якщо б ви купували його сьогодні, то це коштувало б понад £9 500 ($11 700), каже Бен Вуд, власник Музею Мобільного Телефону.

"Фактично, треба було просто набрати номер і зробити дзвінок", - пояснює власник.

"Там не було жодного повідомлення, жодної камери. Тридцять хвилин розмовного часу, десять годин для заряджання батареї, близько 12 годин часу в режимі очікування та антена довжиною 6 дюймів (15 см) зверху". Також він мав вагу 790 г (1,7 фунта) – майже в чотири рази важче, ніж iPhone 14, який має вагу 172 г.

Однак Марті Купер залишається незадоволеним дизайном телефонів 2023 року, хоча він визнає, що ніколи не думав, що телефони стануть портативними "суперкомп'ютерами" з камерами та доступом до Інтернету.

"Я думаю, що сьогоднішній телефон є неоптимальним. У багатьох відношеннях це дійсно не дуже хороший телефон", – каже він. "Просто подумайте про це. Ви берете шматок пластику та скла, який є плоским і притискаєте його до кривизни своєї голови; тримаєте руку в незручному положенні; коли хочете зробити ці чудові речі, які він може робити, вам потрібно завантажити додаток (спочатку - ред)".

Він вважає, що у майбутньому штучний інтелект буде створювати або вибирати додатки для власників телефонів, залежно від їхніх індивідуальних потреб.

На одному з етапів він навіть пропонує, що вони можуть допомогти уникнути війн. "Сам по собі, мобільний телефон цього не зробить", — зізнається він. "Але він стане центральною частиною цього великого майбутнього".

Незважаючи на його скарги на сучасних конкурентів, здається, що глибинно Марті Купер все ще захоплений пристроєм, який він вперше підніс до вуха на тому Нью-Йоркському перехресті 50 років тому.

"Ми все ще на самому початку революції мобільного телефона", – заявляє він.

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