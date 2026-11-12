Не чекають грудня: які 5 рис характеру притаманні людям, що рано прикрашають ялинку

Чому люди рано ставлять ялинку / © unsplash.com

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Деякі люди починають прикрашати оселю до Різдва ще в листопаді, не чекаючи грудня. Психологи пояснюють, що бажання раніше встановити ялинку може бути пов’язане з особливостями характеру, емоційними потребами та ставленням до свят.

Про це повідомило видання Grazia.

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Різдвяні прикраси для багатьох людей — не просто святковий декор, а спосіб створити затишок, повернути приємні спогади або впоратися зі стресом. Особливо це відчутно в періоди невизначеності, коли звичні традиції допомагають відновити відчуття стабільності.

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Дослідження, опубліковане 2015 року в British Medical Journal, виявило особливості активності мозку людей, які люблять Різдво, під час перегляду святкових зображень. Науковці назвали сукупність залучених ділянок «різдвяною мережею», пов’язавши її з емоціями та спогадами.

Водночас за бажанням прикрасити ялинку заздалегідь можуть стояти різні мотиви. Психологи виділяють п’ять характерних типів поведінки.

Які риси характеру можуть мати люди, які рано ставлять ялинку

Потреба в увазі та захопленні

Для деяких людей святкове оформлення оселі стає можливістю продемонструвати власний смак і справити враження на оточення. Вони ретельно добирають прикраси, продумують кожну деталь і охоче діляться результатами в соціальних мережах.

Така поведінка іноді може свідчити про нарцисичні риси, зокрема прагнення отримати схвалення.

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Ностальгійність і прив’язаність до спогадів

Люди, які особливо цінують дитячі спогади, нерідко прагнуть якомога раніше відтворити знайому святкову атмосферу. Гірлянди, ялинкові іграшки та різдвяні мелодії нагадують їм про сімейні традиції, подарунки й час, проведений із близькими.

Раннє прикрашання оселі дозволяє довше насолоджуватися цими відчуттями та підтримувати зв’язок із приємними моментами минулого.

Прагнення все контролювати

Для людей, які люблять порядок і планування, підготовка до Різдва може починатися задовго до свят. Вони заздалегідь складають списки подарунків, продумують меню та обирають кольори декорацій.

Встановлена ще в листопаді ялинка стає одним із виконаних пунктів святкового плану. Така організованість може допомагати зменшувати тривожність і створювати відчуття передбачуваності.

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Товариськість і відкритість до людей

Деякі люди прикрашають будинок раніше, оскільки хочуть створити гостинну атмосферу для друзів і родичів. Святковий декор для них — спосіб поділитися гарним настроєм і продемонструвати свою відкритість до спілкування.

«Дослідження, проведене в США, показало, що в будинках, багато прикрашених на Різдво, мешкають дружелюбніші люди», — йдеться в статті.

Потреба в позитивних емоціях

Після складного або виснажливого року деякі люди прагнуть наблизити святковий період, щоб отримати більше позитивних вражень. Ялинка, мерехтіння гірлянд і знайомі традиції можуть допомагати їм розслабитися та покращувати настрій.

У такому разі рання підготовка до Різдва стає своєрідною емоційною підтримкою та можливістю довше насолоджуватися очікуванням свята.

Нагадаємо, класичний дизайн новорічної ялинки змінюється. У сезоні 2026/2027 року традиційна зелена ялинка вже не в тренді. Раніше ми повідомляли про головні тенденції святкового оформлення, які допоможуть зробити інтер’єр вишуканим.

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