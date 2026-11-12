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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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54
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Не чекають грудня: які 5 рис характеру притаманні людям, що рано прикрашають ялинку

Одні відкладають прикрашання ялинки до останніх днів грудня, а інші дістають гірлянди вже в листопаді. За таким бажанням можуть стояти не лише любов до свят, а й певні психологічні потреби.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Чому люди рано ставлять ялинку

Чому люди рано ставлять ялинку / © unsplash.com

Деякі люди починають прикрашати оселю до Різдва ще в листопаді, не чекаючи грудня. Психологи пояснюють, що бажання раніше встановити ялинку може бути пов’язане з особливостями характеру, емоційними потребами та ставленням до свят.

Про це повідомило видання Grazia.

Різдвяні прикраси для багатьох людей — не просто святковий декор, а спосіб створити затишок, повернути приємні спогади або впоратися зі стресом. Особливо це відчутно в періоди невизначеності, коли звичні традиції допомагають відновити відчуття стабільності.

Дослідження, опубліковане 2015 року в British Medical Journal, виявило особливості активності мозку людей, які люблять Різдво, під час перегляду святкових зображень. Науковці назвали сукупність залучених ділянок «різдвяною мережею», пов’язавши її з емоціями та спогадами.

Водночас за бажанням прикрасити ялинку заздалегідь можуть стояти різні мотиви. Психологи виділяють п’ять характерних типів поведінки.

Які риси характеру можуть мати люди, які рано ставлять ялинку

  1. Потреба в увазі та захопленні

Для деяких людей святкове оформлення оселі стає можливістю продемонструвати власний смак і справити враження на оточення. Вони ретельно добирають прикраси, продумують кожну деталь і охоче діляться результатами в соціальних мережах.

Така поведінка іноді може свідчити про нарцисичні риси, зокрема прагнення отримати схвалення.

  1. Ностальгійність і прив’язаність до спогадів

Люди, які особливо цінують дитячі спогади, нерідко прагнуть якомога раніше відтворити знайому святкову атмосферу. Гірлянди, ялинкові іграшки та різдвяні мелодії нагадують їм про сімейні традиції, подарунки й час, проведений із близькими.

Раннє прикрашання оселі дозволяє довше насолоджуватися цими відчуттями та підтримувати зв’язок із приємними моментами минулого.

  1. Прагнення все контролювати

Для людей, які люблять порядок і планування, підготовка до Різдва може починатися задовго до свят. Вони заздалегідь складають списки подарунків, продумують меню та обирають кольори декорацій.

Встановлена ще в листопаді ялинка стає одним із виконаних пунктів святкового плану. Така організованість може допомагати зменшувати тривожність і створювати відчуття передбачуваності.

  1. Товариськість і відкритість до людей

Деякі люди прикрашають будинок раніше, оскільки хочуть створити гостинну атмосферу для друзів і родичів. Святковий декор для них — спосіб поділитися гарним настроєм і продемонструвати свою відкритість до спілкування.

«Дослідження, проведене в США, показало, що в будинках, багато прикрашених на Різдво, мешкають дружелюбніші люди», — йдеться в статті.

  1. Потреба в позитивних емоціях

Після складного або виснажливого року деякі люди прагнуть наблизити святковий період, щоб отримати більше позитивних вражень. Ялинка, мерехтіння гірлянд і знайомі традиції можуть допомагати їм розслабитися та покращувати настрій.

У такому разі рання підготовка до Різдва стає своєрідною емоційною підтримкою та можливістю довше насолоджуватися очікуванням свята.

Нагадаємо, класичний дизайн новорічної ялинки змінюється. У сезоні 2026/2027 року традиційна зелена ялинка вже не в тренді. Раніше ми повідомляли про головні тенденції святкового оформлення, які допоможуть зробити інтер’єр вишуканим.

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