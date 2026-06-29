"Не дякуйте!": ініціативна мавпа вкрала телефон туристів і зробила селфі на згадку

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Пара туристів із Великої Британії отримала несподіваний сувенір під час відпочинку на Балі. Так, допитлива мавпа фактично сама «зробила» їм фотографію.

Про це повідомляє Daily Star.

Як було зроблено несподівані кадри

Олівер Ллойд разом із дівчиною відвідав храм Улувату, де пара вирішила сфотографуватися з однією з місцевих довгохвостих макак. Однак тварина раптово схопила телефон і, тримаючи його перед собою, ніби зробила селфі з подружжям.

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«Я фотографував кілька мавп, щоб надіслати їх своїм приятелям. Я на секунду поклав телефон до кишені і почув, як моя дівчина кричить моє ім'я. Вони вирвали мій телефон просто з моєї руки», — розповів він.

На знімку здається, що мавпа широко усміхається в камеру, тоді як туристи позаду здивовано дивляться на те, що відбувається.

Мандрівники зізнаються, що це був направду дивовижний момент їхньої подорожі і вони зовсім не очікували отримати такі кадри на згадку.

Подібні випадки на Балі трапляються не вперше. Мавпи в місцевих заповідниках добре відомі своєю цікавістю до телефонів, окулярів та інших речей туристів. Іноді вони навіть забирають предмети, а потім повертають їх в обмін на їжу від працівників парку.

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Раніше бразильські вчені вперше зафіксували мавпу тіті з повністю білим хутром і червоними очима — це рідкісний випадок альбінізму, який вдалося зняти за допомогою 4K-дрона. Це лише третій підтверджений випадок альбінізму серед приматів у Бразилії та перший — у представника родини сакієвих. Дослідники припускають, що поява такої генетичної аномалії може бути пов’язана зі скороченням природного середовища існування через вирубування атлантичних лісів.

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