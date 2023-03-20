Не дізнався про джекпот: чоловік виграв у лотерею за кілька днів після своєї смерті

У Шотландії чоловік загинув, перш ніж дізнатися про частку виграшу в лотерею у розмірі майже 10 мільйонів доларів.

59-річний Ендрю Гілліон багато років грав у лотерею з поштовими індексами, пише ladbible.com. Він мріяв узяти свою родину у відпустку, але все змінилося, коли Ендрю впав зі сходів та зламав шию.

Чоловіка негайно доставили до лікарні в Глазго. За декілька днів його прооперували. На жаль, Гілліон помер у лікарні.

Вже після смерті Ендрю, його донька побачила листа, де йшлося про виграш батька.

Попри смерть, чоловік всеодно вважається одним із переможців найбільшого в Шотландії джекпоту лотереї з одним поштовим індексом.

Уявивши, що було б, якби її батько був ще живий, вона сказала: "Я б почула схвильований телефонний дзвінок від нього, в якому він би повідомив мені, що виграв, і я знаю, що його першою думкою було б замовити нам усім відпустку. Відтоді, як він пішов від нас, було так багато знаків, і я впевнена, що він спостерігає, кажучи: "Я ж тобі говорив". Я пам'ятаю, як він казав: "Ну, ти не сміятимешся, коли я виграю!". І він мав рацію, я не сміялася, я плакала".

Ендрю отримав частку у розмірі 8092 фунтів стерлінгів (9890 доларів) з джекпоту у розмірі 7,9 мільйона фунтів стерлінгів (9,5 млн доларів США), який був розділений між усіма переможцями, які жили на тій же вулиці, що й він.

Нагадаємо, відомий американський підприємець Стів Кірш запропонував жінці в літаку 100 000 доларів за те, щоб вона зняла маску на борту. Мільйонер розпочав торги зі 100 доларів.

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