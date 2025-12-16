Не для всіх: кінолог назвав п’ять найскладніших породи собак

Такса / © Associated Press

Кінолог із майже 30-річним досвідом роботи назвав п’ять порід собак, які можуть стати серйозним викликом для власників. Йдеться не про «поганих» чи агресивних тварин, а про породи, що потребують значно більше зусиль у вихованні, дресування та щоденному догляді.

Про це повідомило видання Express.

За словами спеціаліста з поведінки собак Кейсі Рея, реальне життя з улюбленцем часто далеке від ідеальних картинок у соцмережах. Частина порід важко піддається дресуванню, потребує постійної фізичної та розумової активності або має схильність до проблем зі здоров’ям, що не завжди враховують майбутні власники.

Рей наголосив: складність полягає не в природній агресії собак, а в тому, що без досвіду та чіткої системи виховання деякі породи можуть «зруйнувати побут» сім’ї. Особливо це стосується домівок, де немає єдиного підходу до дресування.

До списку експерт включив такс. Хоча сам він багато років жив із поміссю такси та чихуахуа і називає її чудовою, породу вважає непростою. Такси часто вперті, схильні до надмірного гавкоту, мають сильний мисливський інстинкт і можуть переслідувати дрібних тварин. Окремо Рей звернув увагу на ризик проблем зі спиною та можливі прояви агресії за відсутності соціалізації.

Рет-тер’єри, за його словами, надзвичайно розумні та енергійні, але водночас гіперактивні й реактивні. Вони постійно шукають об’єкт для переслідування або домінування, що ускладнює контроль над поведінкою.

Також у переліку — бультер’єри. Поєднання сили та впертості робить їх вибухово енергійними, а без належних навантажень і занять вони можуть ставати деструктивними. Крім того, деякі представники породи мають схильність до проблем зі здоров’ям.

Мініатюрні пінчери, попри свої скромні розміри, відомі гучною поведінкою та непростим характером. Рей описує їх як собак із «маленьким тілом і великим его», які не завжди підходять для сімей із дітьми або для людей без досвіду утримання собак.

Найскладнішою породою експерт назвав чау-чау. За його словами, їхню мову тіла та поведінку важко зчитувати, а деякі собаки можуть проявляти агресію. Для уникнення проблем власникам потрібно добре розуміти потреби породи та приділяти увагу її психологічному й фізичному стану.

Кінолог підсумував, що всі ці породи можна дресувати, але вони потребують більше часу, послідовності та уважності. Він радить майбутнім власникам реально оцінювати свої можливості й бути готовими до складнощів, перш ніж заводити собаку.

