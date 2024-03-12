Не для дому: експерти назвали 10 найсмердючіших порід собак (фото)

Ці породи можуть стати чудовими та відданими домашніми улюбленцями, але майбутнім власникам слід знати, що вони мають тенденцію трохи неприємно пахнути.

За даними Американського кінологічного клубу, за останні роки кількість власників собак зросла до рекордних рівнів. Існує 221 порода собак на вибір, а також безліч схрещених порід, тож власникам є над чим подумати, перш ніж обрати поповнення для своєї родини.

Варто взяти до уваги, що якщо деякі собаки потребують лише швидкого ополіскування, якщо вони сильно забруднилися, то інші мають тенденцію сильно тхнути, якщо їх не купати регулярно.

Scotsman проаналізувало дані кінологічного клубу та склало топ-10 найсмердючіших порід.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / Фото: pixabay.com

Власники лабрадор-ретриверів швидко звикають до собачого запаху своїх улюбленців, багатьом це навіть подобається, але для сторонньої людини, яка завітає до вашого дому, запах буде одразу ж очевидним. Особливо сильний, коли вони вологі. Лабрадор також обожнює валятися у чому-небудь смердючому і з гордістю приносити сморід додому для вас.

Бладгаунд

Бладгаунд / Фото: Getty Images

Поєднання жирної від природи шерсті та великої кількості пухкої, складчастої шкіри означає, що бладгаунд - досить смердюча порода. Регулярне купання може допомогти, але ніколи повністю не позбавить від собачого запаху. Вони також схильні до вушних інфекцій, які створюють інші неприємні запахи.

Бігль

Бігль / Фото: Credits

Бігль від природи має сильний запах, який допомагає йому відстежувати інших членів зграї під час полювання. Їхня масляниста коротка шерсть є основним джерелом запаху.

Мопс

Мопс / Фото: Credits

Причин неприємного запаху від вашого мопса може бути декілька: втягнута морда може спричинити метеоризм, у зморшках на обличчі може накопичуватися бруд, а анальні залози цієї породи часто закупорюються, створюючи потужний запах.

Сенбернар

Сенбернар / Фото: pixabay.com

Густа подвійна шерсть сенбернара ідеально підходить для збереження тепла в рідних засніжених альпійських умовах, але має тенденцію утримувати запахи. Вони також люблять пускати слину, і від неї може неприємно пахнути.

Англійський бульдог

Англійський бульдог / Фото: the Chive

Бульдоги особливо схильні до неприємного запаху з рота через зубний наліт і карієс, спричинений неправильним розташуванням зубів. У них також є зморшки на обличчі, які можуть затримувати частинки їжі, а шкіра під кінчиком хвоста може легко інфікуватися, спричиняючи неприємний запах.

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр / Фото: Credits

Розкішна шерсть йоркширського тер'єра швидко накопичує бруд, так само як і його волохаті вуха, а шкіра навколо рота схильна до інфекцій. Проте регулярний догляд і купання мінімізують будь-які небажані запахи.

Боксер

Боксер / Фото: Getty Images

Неможливо сказати це делікатніше – боксери належать до породи, яка має серйозні проблеми з метеоризмом. Вони також часто страждають на харчову алергію, що спричиняє свербіж і смердючі шкірні інфекції. Якщо ви будете дуже обережними з тим, чим їх годуєте, це може дещо пом'якшити ситуацію.

Кокер-спанієль

Кокер-спанієль / Фото: pixabay.com

Кокер-спанієль з довгими висячими вухами та жирною шерстю – ще одна собака, яку потрібно балувати купанням.

Шарпей

Шарпей / Фото: Getty Images

Ще одна порода, чиї проблеми з гігієною пов'язані зі складками шкіри: щоб зберегти зморшкуватого шарпея свіжим, вам потрібно щодня чистити його і купати щонайменше тричі на тиждень.

Нагадаємо, раніше дослідники назвали топ-10 агресивних порід собак. Науковці Гельсінського університету вивчили дані 13 715 собак.

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