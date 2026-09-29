Не "дверний косяк": як правильно називається ця частина дверей українською

Як сказати "дверний косяк" українською / © pexels.com

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Йдеться про частину дверей, яку в побуті часто називають «дверним косяком». Виявляється, українська мова має для неї окреме слово.

Як українською сказати «дверний косяк»

Коли йдеться про бруси, які обрамовують дверний проріз, українською можна сказати «одвірок». Саме таке значення цього слова фіксують українські словники.

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Слово «косяк» також можна зустріти в українській мові у значенні одвірка, однак воно має розмовне забарвлення. Тому в літературному мовленні доречно використовувати саме «одвірок».

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Цікаво, що це слово зовсім не нове. Воно давно побутує в українській мові та зустрічається навіть у творах українських письменників.

Тож фраза «він сперся об одвірок» може спершу здатися незвичною лише тим, хто звик користуватися словом «косяк».

Що означає слово «одвірок»

Одвірком називають елементи, які обрамовують дверний проріз. Простіше кажучи, це частина конструкції навколо дверей.

Є й цікава мовна деталь. В українській мові існує вислів «підпирати одвірки». Так жартівливо можуть говорити про людину, яка стоїть без діла або марнує час.

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Саме слово настільки природно звучало для попередніх поколінь українців, що активно використовувалося і в повсякденному мовленні, і в художній літературі.

Не лише «косяк»: ще одна назва дверей, яку часто плутають

Є ще одна деталь дверей, назву якої українці нерідко запозичують із російської. Йдеться про маленький оптичний пристрій, через який можна побачити людину по той бік дверей.

Замість поширеного «дверний глазок» українською природно сказати «дверне вічко» або просто «вічко».

Таким чином, запам’ятати дві назви зовсім нескладно: біля дверей маємо «одвірок», а в самих дверях — «вічко».

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FAQ

Як українською сказати «дверний косяк»?

Українською для позначення брусів, якими обрамлений дверний проріз, вживають слово «одвірок». «Косяк» також фіксується у словниках у цьому значенні, але як розмовний варіант.

Що таке «одвірок»?

«Одвірок» — це бруси або елементи рами, які обрамовують дверний проріз. Слово давно існує в українській мові та зустрічається, зокрема, в українській художній літературі.

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