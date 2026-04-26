Земля порине у повну темряву: мандрівник у часі назвав дату глобального блекауту

Чоловік, який стверджує, що прибув до нашого часу з 2582 року, зробив приголомшливе передбачення. За його словами, вже найближчим часом на Землі відбудеться масштабне відключення електроенергії, яке триватиме три доби.

Про це пише Daily Star.

У відеоролику, який стрімко поширюється мережею TikTok, самопроголошений мандрівник у часі заявляє, що наша планета зануриться в повну темряву на 72 години. Він закликає глядачів почати підготовку до цієї події вже зараз, аби уникнути хаосу.

«Повірите чи ні, але це дійсно станеться 6 червня 2026 року. Починаючи з 00:00 UTC 6 червня 2026 року, Земля зануриться в триденну темряву», — стверджує автор відео.

Блогер, який зібрав понад 630 тисяч підписників та мільйони лайків, зазначає, що це відключення спровокує паніку по всій планеті.

Мандрівник у часі дає низку незвичайних та навіть лякаючих інструкцій, яких людство має дотримуватися протягом цих трьох днів. Зокрема, він застерігає від використання будь-яких сучасних технологій.

«Не дивіться на небо, на світло, що виходитиме від пірамід. Не використ

овуйте жодних штучних джерел освітлення, крім свічок», — попереджає він.

Він також наголошує на необхідності залишатися вдома протягом усього періоду блекауту. На запитання підписників про загадкове «світло від пірамід» та його наслідки, творець контенту обіцяє надати більше інформації згодом, аби «розвіяти всі сумніви».

Як відреагували в Мережі

Відео зібрало сотні тисяч переглядів та тисячі коментарів. Думки аудиторії розділилися. Дехто сприймає загрозу серйозно, побоюючись невідомого.

«Будь ласка, скажіть мені, що це неправда. Я боюся темряви, а у нас немає свічок. Чи можна використовувати телевізори та телефони?» — запитує один із наляканих користувачів.

Інші ж ставляться до таких заяв із відвертою іронією. Скептики нагадують, що подібні «пророцтва» з’являлися і раніше, але ніколи не справджувалися.

«Чесно кажучи, я вніс це у свій календар у телефоні, присвячений апокаліпсису, АЛЕ я дуже скептично до цього ставлюся», — пише один із коментаторів.

Більш уважні користувачі зауважують, що блогер вже неодноразово публікував прогнози, які не справдилися, після чого просто видаляв невдалі відео.

Нагадаємо, раніше гіпнотерапевт Ніколас Ауджула, відомий прогнозами про пандемію, оприлюднив бачення на 2026 рік. Він пророкує світу політичні потрясіння та природні катастрофи. Серед його прогнозів на 2026-й — потужні землетруси й виверження вулканів у Тихоокеанському регіоні, Азії, Туреччині та Греції, а також поява загадкової хвороби. В політиці Ауджула бачить успіх Найджела Фаража та символічне «падіння Трампа з літака», що означатиме його занепад. Також екстрасенс очікує контакту з іншопланетянами, судові позови про наклеп у Голлівуді, активне поширення ШІ-фільмів та черговий скандал навколо принца Гаррі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.