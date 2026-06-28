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Не "горящая путевка": мовознавець пояснив, як правильно говорити українською
Експерт пояснив, як правильно сказати українською.
Багато українців після переходу на державну мову відмовляються від росіянізмів і суржику. Проте окремі вислови досі викликають запитання. Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно українською передати поширений вислів «горящая путевка».
Про це пише УНІАН.
За словами мовознавця, слова «горящий» в українській літературній мові немає.
«Так само, як ідущий хлопець чи бігуча дівчина, це суржикові форми», — пояснив Авраменко.
Він зазначив, що для таких слів українська мова має природні відповідники.
Як правильно перекладати подібні слова
За словами лінгвіста, існує кілька способів передати такі конструкції українською мовою.
Перший — описовий. Наприклад:
ідущий парень — хлопець, що йде;
бегущая девушка — дівчина, що біжить.
Другий спосіб — використання відповідного іменника:
начинающий журналист — журналіст-початківець;
потопающий — потопельник.
Третій варіант — добір прикметника.
Як правильно сказати «горящая путевка» «українською
Саме цей спосіб, за словами Авраменка, підходить для перекладу поширеного туристичного вислову.
«Подрастающее поколение — молоде покоління. А горящая путевка — гаряча путівка», — пояснив мовознавець.
Саме словосполучення гаряча путівка відповідає нормам сучасної української літературної мови та є правильним варіантом для повсякденного вживання.
Нагадаємо, в різних регіонах України побутують власні діалектизми, які можуть бути незрозумілими для мешканців інших областей. Одним із таких слів є «калабанчик» — так у деяких регіонах називають невеликий контейнер або судочок для їжі, який беруть із собою на роботу чи навчання.
Окрім цього, українці використовують й інші локальні назви: зокрема, на Донеччині поширені слова «тормозок» (їжа на роботу, особливо до шахти) та «мармід» (посуд для обіду).