Не кетчуп: мама купила 4-річній доньці бургер і була нажахана "соусом" всередині – відео

Мама з Нью-Йорка жахнулася, виявивши, що їжа з Burger King для дітей, яку вона замовила для своєї дочки, була забризкана кров'ю.

Про це пише New York Post.

Тіффані Флойд відвела свою 4-річну дочку в закусочну швидкого харчування в Гетцвіллі і була шокована, коли побачила, що їхня їжа вкрита червоною рідиною.

"Все, що я почула, було: "Мамо, я не хочу кетчуп", тому я схопила її пакет, думаючи, що вони знову зіпсували наше замовлення, і я подивилася, і там була кров по всьому її гамбургеру, по всій обгортці. Я заглянула всередину, там кров на її іграшках, на всьому", - пригадала вона. "Тому я одразу сказала їй виплюнути свою їжу. Вона з'їла картоплю фрі та шматочок гамбургера. А потім я подивилася на свою їжу і на моїй теж була кров".

Флойд негайно зателефонувала до закладу і стверджує, що менеджер Ден повідомив їй, що кухар порізав руку і в нього текла кров. "Він сказав, що йому дуже шкода, і якщо я повернусь, він поверне мені гроші", - пригадала вона розмову.

Вона також зателефонувала педіатру своєї дочки, який сказав, що їй доведеться чекати 30 днів, щоб здати кров дитини на аналіз, щоб перевірити, чи не заразилася вона хворобою. "А потім здавати кров на аналіз час від часу протягом року, щоб подивитися, чи не з'явиться щось", - додала вона.

Менеджер не сказав, хто був постраждалим співробітником.

"Якщо вони просто змусять його піти і здати аналіз, моїй дочці не доведеться робити укол", - сказала вона.

Флойд також зв'язалася зі своїм місцевим інспектором охорони здоров'я в Департаменті охорони здоров'я округу Ніагара, щоб подати звіт, і він поговорив з тим же менеджером, який сказав: "У мене дійсно хтось порізав палець, але він не думав, що у нього така сильна кровотеча", – згадує вона.

Також мама зв’язалася з корпоративним офісом Burger King та отримала відповідь від представника компанії, який сказав, що вони сплатять медичні витрати її доньці.

"Ми сказали Burger King, що медичних витрат недостатньо", - сказала Флойд. "Моя дочка нічого не їла відтоді і моє занепокоєння зашкалює. І що, якщо моїй дочці знадобиться професійна допомога через це".

Компанія заявила, що "глибоко засмучена та стурбована, дізнавшись про цей інцидент".

"Ми зв'язалися з гостею та працюємо з нею над дозволом цього інциденту. Цей інцидент стався через те, що член команди ресторану пошкодив палець і, помітивши це, негайно пішов. Ми закрили ресторан, щоб перенавчити всіх членів команди і найняли зовнішню компанію для проведення генерального прибирання", — йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, із 31-річного чоловіка дістали живого вугра довжиною 65 см. Він засунув його в товсту кишку за допомогою лимона.

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