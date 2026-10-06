Не хотіла померти, так і не ставши нареченою: хвора на рак жінка влаштувала весілля без нареченого

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49-річна британка Аманда Барнс, яка бореться з невиліковним раком молочної залози, здійснила одну зі своїх найбільших мрій — одягла весільну сукню та влаштувала святкування, хоча нареченого в неї не було. Жінка пояснила, що не хотіла померти, так і не відчувши себе нареченою.

Про історію Аманди пише Mirror.

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Перші тривожні симптоми жінка помітила ще у жовтні 2021 року. Під лівою рукою вона помітила пухлину приблизно розміром із дві виноградини, а також мала набряк грудей і періодично відчувала то жар, то холод.

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Аманда звернулася до лікаря та кілька разів проходила ультразвукові обстеження, однак спочатку вони не показали нічого незвичайного. Водночас її стан не поліпшувався: жінка почувалася виснаженою і була переконана, що з її організмом щось не так.

Лише після біопсії влітку 2022 року їй діагностували рак молочної залози третьої стадії. За кілька місяців ПЕТ-сканування показало, що хвороба вже поширилася на хребет. Рак перейшов на четверту стадію, а лікарі попередили Аманду, що вона може не дожити до березня 2023 року.

Попри прогноз, жінка продовжила лікування. Вона пройшла променеву терапію пухлин хребта, а також намагалася не відмовлятися від звичного життя — подорожувала, ходила в походи та проводила якомога більше часу зі своїми дітьми, 20-річним Коннором і 17-річною Рубі.

У березні 2026 року стало відомо, що рак поширився також на стегнові кістки та стегна, тому Аманді призначили хіміотерапію. Саме тоді вона вирішила більше не відкладати давню мрію про весілля.

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Барнс ніколи не була заміжня і, за її словами, просто не зустріла людину, з якою хотіла б створити сім’ю. Однак чекати «ідеальних обставин» вона більше не хотіла.

Друзі допомогли їй знайти весільну сукню з облягаючим ліфом, прямою спідницею та високим розрізом. 16 серпня Аманді зробили зачіску й макіяж, після чого вона відсвяткувала особливий день разом із приблизно 30 найближчими друзями та родичами в готелі неподалік Ньютон-Абботта.

Нареченого на святкуванні не було, але, як каже Аманда, це не мало для неї значення.

«Можливо, нареченого й не було, і це не мало значення, бо любові не бракувало. І я одягла сукню своєї мрії», — розповіла вона.

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Жінка наголошує, що рак уже багато чого в неї забрав, тому поки вона здатна самостійно ухвалювати рішення, не хоче дозволяти хворобі позбавляти її радості від життя.

Пізніше стан Аманди знову погіршився. Після кількох курсів хіміотерапії 26 серпня лікарі повідомили, що рак поширився на мозок. Через ураження ока вона також втратила зір на праве око.

Наразі Барнс продовжує хіміотерапію в приватній клініці в Лондоні. За її словами, за останні чотири роки на приватне лікування витратили близько 700 тисяч фунтів стерлінгів, які переважно покривала медична страховка. Вона також відкрила збір коштів на можливе подальше лікування.

Аманда каже, що її історія для неї не лише про рак або весільну сукню. Вона хоче нагадати іншим не відкладати важливі речі, очікуючи, поки обставини стануть ідеальними.

«Здійсни подорож. Одягни сукню. Проведи час зі своїми дітьми. Розкажи людям, яких ти любиш, що вони для тебе значать. Створи спогад, поки можеш», — закликала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 74-річна американка мала перенести ампутацію правої ноги через рак шкіри. Однак операція обернулася помилкою, через яку зрештою вона залишилася без обох ніг.

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