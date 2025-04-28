Не хвилюйтеся, якщо випав зуб: скоро можна буде виростити новий

Вирощування зубів

Реклама

Нещодавні наукові досягнення відкрили неймовірну можливість — вирощування повноцінних нових зубів безпосередньо в ротовій порожнині на місці втрачених. Втрачений зуб більше не буде вироком. Стоматологія стоїть на порозі справжньої революції: замість штучних імплантатів пацієнтам скоро зможуть пропонувати вирощування нових, повністю природних зубів із власних клітин організму. Наукові дослідження у США та Японії вже довели реальність такої можливості.

Нові зуби зі стовбурових клітин: прорив американських вчених

Ще у 2010 році команда дослідників під керівництвом доктора Джеремі Мао з Колумбійського університету представила світові унікальну технологію, яка дозволяє виростити справжній зуб безпосередньо у порожнині рота. Нова технологія дозволяє за допомогою тривимірного каркаса, просоченого факторами росту, спрямовує стовбурові клітини пацієнта на відтворення втраченого зуба.

Каркас встановлюють у місце видаленого зуба, і протягом дев’яти тижнів новоутворений зуб природно інтегрується в кісткову тканину щелепи та з’єднується з нервовими волокнами. Завдяки цьому підходу зуб стає практично невідрізним від природного, на відміну від традиційних імплантатів, які можуть викликати проблеми з приживленням або поступову втрату кісткової тканини.

Реклама

Технологія має величезний потенціал: вона обіцяє скоротити час загоєння, знизити ризики ускладнень та повернути пацієнтам повністю функціональні власні зуби. Колумбійський університет уже подав заявки на патенти, а дослідники шукають партнерів для запуску клінічних випробувань.

Зуби, які виростають самі: японські клінічні випробування

Ще більш неймовірний прорив стався у 2024 році в Японії. Дослідники з Кіотського університету та лікарні Кітано розробили препарат, який стимулює ріст нових зубів у дорослих людей. В основі технології лежить блокування білка USAG-1 — природного інгібітора утворення зубної тканини.

У попередніх дослідах на мишах і собаках ін’єкція препарату викликала формування абсолютно нових зубів. Восени 2024 року розпочалися перші клінічні випробування на людях із вродженою відсутністю окремих зубів. Перший етап тестування спрямований на оцінку безпечності препарату та вивчення його ефективності.

Японські вчені прогнозують, що до 2030 року методика вирощування зубів стане доступною у звичайній стоматологічній практиці. Вирощування нового зуба може здійснюватися за допомогою одного курсу лікування — без необхідності хірургічних втручань, імплантації чи довготривалого реабілітаційного періоду.

Що це означає для майбутнього стоматології

Комбінація новітніх технологій вирощування зубів зі стовбурових клітин та молекулярної терапії відкриває фантастичні перспективи. У майбутньому пацієнтам більше не доведеться обирати між мостами, знімними протезами чи титановими імплантатами. Замість цього вони зможуть відновлювати власні зуби, отримуючи повноцінну, біологічно рідну заміну.

Якщо клінічні дослідження у Японії завершаться успіхом, а технологія доктора Мао отримає практичне впровадження, уже найближчим десятиліттям стоматологія зміниться кардинально — на користь природного відновлення і здоров’я пацієнтів.