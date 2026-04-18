Не комиш і не очерет: дізнайтеся правильну назву рослини, яку кожен бачив біля води

Кожен українець бачив ці рослини біля річок чи озер, проте мало хто знає їхні справжні назви. Плутанина між комишем, очеретом та рогозом стала настільки масовою, що навіть у побуті ці назви часто вважають синонімами. Проте ботаніки наголошують: це зовсім різні види, один із яких може навіть врятувати життя в дикій природі.

Найчастіше люди плутають рогіз з очеретом. Саме рогіз має характерну коричневу «сосиску» на стеблі, яка насправді є його суцвіттям. Фахівці зазначають, що ця рослина є справжньою знахідкою для виживання.

«Всі частини рогізу їстівні навіть у сирому вигляді, тому рослиною можна харчуватися для виживання в дикій місцевості», — йдеться у матеріалі.

Окрім гастрономічної цінності, рогіз є незамінним у господарстві. З нього виготовляють смолоскипи, наповнювачі для матраців, сумки та навіть ліки для загоєння ран.

Комиш: найнепримітніший мешканець водойм

Комиш — це найменш помітна рослина серед «водної трійці». У народі його часто помилково вважають очеретом, хоча комиш має дрібні та непоказні квіти. Найчастіше на українських річках зустрічається комиш озерний.

Листя цієї рослини відзначається особливою міцністю та щільністю, тому з давніх-давен його використовували для плетіння кошиків та господарських сумок. На відміну від рогозу, він не має масивних суцвіть, що дозволяє легко розпізнати його візуально.

Очерет: замінник кави та будівельний матеріал

Справжній очерет — це висока рослина з прямим стеблом, яке закінчується великим суцвіттям у формі пір’я. Ботаніки наголошують, що різниця між очеретом та комишем очевидна саме завдяки формі «колоска».

Для наших предків очеретяні зарості були стратегічним ресурсом.

«З них раніше заготовляли сіно, папір, покрівельне покриття, меблі, паливо та замінник кави», — зазначають експерти.

Молоді стебла очерету використовували як корм для худоби, а зрілі стебла ставали основою для покрівель будинків та міцних кошиків. Незважаючи на широке розповсюдження, причини, чому люди десятиліттями плутають очерет і рогіз, досі залишаються загадкою для науковців.

Нагадаємо, у Львові лікар помер після отруєння рослиною, яку переплутав із черемшею.

За даними медіа, 6 квітня подружжя придбало на ринку листя чемериці замість їстівного ведмежого часнику. Після вживання обох госпіталізували до реанімації Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького з отруєнням.

12 квітня 67-річний Зиновій Полянський помер, його дружина перебуває у важкому стані. Правоохоронці відкрили провадження за фактом нещасного випадку, точну причину смерті встановлюють експерти.

Фахівці наголошують: чемериця є отруйною рослиною і не має характерного запаху часнику, на відміну від черемші. Якщо є сумніви щодо рослини — її не слід вживати.