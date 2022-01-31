Не лише в грошах щастя: у США з'ясували, яка сума приносить людям задоволення і радість

Не лише в грошах щастя: у США з'ясували, яка сума приносить людям задоволення і радість

Дослідник Метью Кіллінгсворт з'ясував, чи дійсно в грошах щастя.

Почуття радості та задоволення зростає пропорційно зростанню доходів. Тобто, чим вищий дохід у людини, тим вона більш задоволена від життя.

Такого висновку дійшов доктор філософії з Пенсільванського університету Метью Кіллінгсворт, який досліджує причини людського щастя.

Вчений грунтуючись на попередньому дослідженні 2018 року, вирішив проаналізувати емоційний стан людей, які повинні були протягом дня звітувати в застосунку про свої почуття в конкретний момент - щоразу, коли вчений надсилав їм нагадування.

Вони могли відзначити позитивні почуття (впевненість, гарний настрій, натхнення, зацікавленість, гордість) та негативні емоції (страх, агресивність, поганий настрій, нудьгу, смуток, стрес та розлад). Крім того, учасники відповідали на запитання "Наскільки ви загалом задоволені своїм життям?" за шкалою від "зовсім не задоволений" до "надзвичайно задоволений".

Загалом Кіллінгсворт проаналізував майже два мільйони відповідей, які дали понад 33 тисячі працюючих американців працездатного віку. У результаті виявилося, що жодного фінансового "порогу щастя" не існує — вищі доходи пов'язані з вищим рівнем всіх позитивних почуттів та значно нижчим рівнем усіх негативних почуттів.

Також, як з'ясувалося, чим людина бідніша, тим щасливішою її робить кожен додатковий долар. Наприклад, 10 тисяч доларів вплинуть на того, хто приносить додому 25 тисяч доларів на рік, ніж на того, хто заробляє 100 тисяч доларів.

На думку Кіллінгсворта, попри попередні висновки про відчуття щастя за позначки 75 тисяч доларів на рік, жодної межі, коли дохід перестає мати значення для благополуччя людини немає. Він уточнює, що люди з вищими доходами стають щасливішими через почуття контролю над життям. Наприклад, "гроші дозволяють обирати, як прожити життя", а фінансова подушка дозволяє не хапатися за першу ліпшу роботу в період кризи.

Ще він упевнений, що концентрація на "тут і зараз" дозволяє частіше радіти життю, та наголошує, що фінанси - не єдина умова щастя.

"Хоча гроші можуть бути корисні для щастя, я виявив, що люди, які прирівнювали гроші до успіху, були менш щасливими, ніж ті, хто цього не робив. Схоже, люди переоцінюють значення грошей, коли думають про те, наскільки добре складається їхнє життя. Так, це важливий фактор, роль якого ми раніше не усвідомлювали повною мірою, але лише один із багатьох аспектів життя", - підсумував автор дослідження.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.