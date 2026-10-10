Не лише охоронці, а й вірні друзі: кінологиня назвала 6 найвідданіших порід собак

Які породи собак найвідданіші господарям — відповідь кінологині / © Pexels

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Деякі породи собак вирізняються сильною прив’язаністю до господаря та природним прагненням його захищати. Кінологиня назвала шість порід, представники яких можуть стати не лише домашніми улюбленцями, а й відданими компаньйонами.

Про це повідомило видання Parade Pets з посиланням на професійну кінологиню Енні-Мей Леві.

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За словами експертки, собаки з так званою енергією «я тебе підтримаю» зазвичай прагнуть бути поруч із людиною в різних ситуаціях. Вони надійні, віддані та часто стають для господарів справжніми друзями.

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Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки були виведені для тісної співпраці з людиною, тому сильно орієнтовані на свого господаря. Леві зазначає, що представники породи можуть супроводжувати людину практично всюди та залишатися надійними в різних ситуаціях. Вони сміливі, впевнені й розумні.

Боксер

Боксери активні, грайливі та енергійні. За словами кінологині, вони добре підійдуть людям, які хочуть багато часу проводити зі своїм собакою та вести активний спосіб життя. Представники породи також мають природні охоронні якості.

Чихуахуа

Попри крихітні розміри, чихуахуа дуже прив’язуються до своїх людей. Вони люблять перебувати поруч із господарем і долучатися до його повсякденних справ. Саме сильна орієнтація на людину робить їх відданими компаньйонами.

Акіта

Акіти відомі своєю відданістю та захисними якостями. З близькими людьми вони можуть бути ласкавими й товариськими, водночас із незнайомцями часто поводяться стримано та насторожено.

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Коллі

Коллі зазвичай мають спокійний темперамент і сильно прив’язуються до господаря. Леві зазначає, що представники породи здатні тонко реагувати на емоційний стан людини. Їхню відданість добре ілюструє й популярний образ Лессі.

Ротвейлер

Добре соціалізовані та виховані ротвейлери можуть бути спокійними, врівноваженими й відданими захисниками. Водночас їхній сильний охоронний інстинкт потребує відповідального дресирування, оскільки собаки можуть гостро реагувати на незнайомих людей.

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