Не має відбою від клієнтів: гола прибиральниця розповіла про свою роботу (фото)

Британка поділилася подробицями своєї доволі незвичайної роботи – голої прибиральниці.

Про це пише mirror.co.uk.

У той час, коли більшість людей одягаються на роботу, 32-річна Ріаннон знімає одяг та обробляє безліч запитів від своїх клієнтів.

Для мешканки Манчестера спершу це був підробіток, але справи йдуть настільки добре, що вона ось-ось звільниться зі своєї основної роботи і скоротить 40-годинний робочий тиждень до 10 годин.

Ріаннон / Фото: catersnews.com

Вона не має відбою від клієнтів і тому дуже швидко погасила свої борги.

Ріаннон сказала: "Я люблю бути голою і люблю прибирати, тож це був безпрограшний варіант з великими ставками оплати. Зазвичай я прибираю гола, так що це 80 доларів на годину. У наступні три-шість місяців мені доведеться працювати лише 10 годин за те, що я зароблю за своїм 40-годинним контрактом на тиждень зараз. Я просто набираю клієнтуру, щоб дозволити мені залишити свою нинішню постійну роботу. В іншому це звичайний робочий день, але це спонукає мене вставати, робити зачіску та макіяж, і надає мені бадьорості".

Ріаннон / Фото: catersnews.com

Жінка додала, що всі її клієнти були "милими та порядними джентльменами". За її словами, вони дуже люб'язні, що підвищує її впевненість у собі.

Вона пояснила, що приходить на кожне бронювання в "елегантному повсякденному одязі", але клієнти можуть запросити певний одяг для самого прибирання.

"Насправді я зв'язалася з іншими голими клінінговими компаніями в районі, де я живу, але вони не проводять жодних перевірок безпеки прибиральників або клієнтів", - поділилася вона. "Мені було некомфортно через те, що вони були готові просто відправити прибиральників у власність клієнтів без заходів безпеки або проведених перевірок. У моїй компанії дуже високі стандарти безпеки".

Вона наголосила на важливості того, щоб бути частиною бізнесу, який може запропонувати "індивідуальний підхід", як це робить її менеджер та власник компанії.

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