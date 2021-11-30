Не милі пухнастики, а загроза: в Австралії вигадали новий жорстокий спосіб винищення диких кішок

Котів вирішили знищувати, зашиваючи отруту в їхніх жертв.

В Австралії придумали нову технологію для боротьби з дикими кішками в природному середовищі.

Про це повідомляє сайт Університету Південної Австралії.

Вчені розробили імплант із отрутою, розміром із рисове зернятко. Імплант вживлятимуть під шкіру місцевих тварин, якими харчуються кішки. Отрута безпосередньо активізується у шлунку дикої кішки, після того, як та з'їдає свою жертву. Результат – смертельний.

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Для цього вчені відловлюватимуть потенційних жертв, ставитимуть їм імплант і відпускатимуть назад у дику природу. Самим чотирилапим переносникам отрута не становитиме небезпеки.

"Дикі кішки становлять катастрофічну загрозу для дикої природи Австралії, оскільки вони зустрічаються на більш ніж 99% території Австралії і щорічно вбивають понад 815 мільйонів ссавців, більшість з яких є місцевими видами", — пояснює дослідник Кайл Брюєр.

Переселенці завезли до Австралії кішок приблизно наприкінці XVIII ст. За цей час кішки стали причиною повного вимирання щонайменше 29 видів тварин. За оцінками дослідників, сьогодні в країні мешкає від двох до шести мільйонів диких кішок

У 2015 році уряд Австралії оголосив, що має намір знищити понад два мільйони диких кішок за 5 років.

Раніше вчені застосували науковий метод і назвали найкрасивіші породи кішок.

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