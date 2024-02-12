Не могли підвестися: п'яні лижники заблокували трасу на схилі гори (відео)

На престижному гірськолижному курорті Ішгл в Австрії п'яні лижники заблокували трасу.

Про це повідомляє BILD.

Там відбулася вечірка Après-Ski ("Після лиж"). Після цілого дня катання лижники на заході сонця випили спиртне і залишилися на схилі.

В результаті спуск було заблоковано десятками нетверезих учасників вечірки. Між ними можна було лише пройти.

Деякі перекидалися в кучугурах, інші лежали на снігу і не могли підвестися.

Drunk skiers blocked a slope in Austria.



An Après-Ski ("After skiing") party was held at the prestigious Ischgl ski resort. pic.twitter.com/fzgPGIBSsq — SSN News (@Grogozak) February 11, 2024

Відео п'яних лижників на елітному курорті зібрали у соціальних мережах понад 50 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, альпіністів на Евересті зобов'язали забирати із собою власні фекалії, оскільки гора почала смердіти. Тепер їм доведеться приносити їх назад до базового табору для утилізації.

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