"Не можу дивитися на неї як раніше": чоловік застав дружину за поїданням чогось дивного

Чоловік побачив, як його дружина їла цілий ківі разом зі шкіркою, наче це було звичайне яблуко. Це його шокувало.

У всіх нас є улюблені комбінації закусок, про які ми воліємо не зізнаватися, але коли один чоловік застав свою дружину за вживанням одного продукту, він був приголомшений.

Про це повідомляє видання Мirror.

"Щойно застав свою дружину за поїданням цілого ківі. Зі шкіркою. Наче це було звичайне яблуко. Я не можу дивитися на неї колишнім поглядом", – написав він у жаху.

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Багато людей поділилися, що вживання шкірки ківі, однак, не є чимось дивним і може бути цілком приємним, а також мати безліч переваг на додачу.

Мережа магазинів здорового харчування написала: "Ківі – це чудовий, екзотичний і один із найкорисніших фруктів, які ви можете з'їсти. Але ви, можливо, не знали, що ви також можете їсти шкірку. Насправді, у шкірці міститься більше антиоксидантів, ніж у м'якоті ківі".

Є багато інших переваг вживання в їжу "волохатої" частини фрукта, включно з великою кількістю вітаміну Е, який може безпосередньо впливати на вашу шкіру, а також вони багаті на клітковину.

У коментарях також хтось написав: "Банда тих, хто поїдає шкірку ківі, повстає".

Інший відповів: "Я знайшов своїх людей".

Одна жінка написала: "У мене була така сама реакція, коли я спостерігала, як мій партнер їсть ківі разом зі шкіркою. Але він переконав мене спробувати, і я не з тих, хто боїться труднощів, тому я ризикнула! І тепер я їм шкірку ківі. Я її промиваю і витираю насухо, і це позбавляє її зайвих волосків!".

Нагадаємо, науковці довели, що ківі може заспокоїти, підвищити настрій і покращити сон лише за чотири дні. І це не дивно, адже фрукт містить вітаміни групи В, антиоксиданти та інші сполуки, які здатні налагодити роботу центральної нервової системи без заспокійливих і седативних препаратів.

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