Не накличте біду напередодні дня народження: чотири речі, які категорично не можна робити

Що не можна робити напередодні дня народження / © pexels.com

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Особливо багато забобонів пов’язано з грошима, святкуванням і спілкуванням з іншими людьми. Наприклад, не радили влаштовувати застілля раніше визначеної дати, позичати гроші чи ходити на кладовище. Навіть зустрічі з людьми, які ставляться до вас недоброзичливо, намагалися відкласти.

Розповідаємо, що не можна робити перед днем народження за народними прикметами та чому ці заборони збереглися до наших днів.

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Чому напередодні дня народження не варто порушувати певні традиції

У народі день народження сприймали як особливу межу між минулим і майбутнім. Вважалося, що з цієї дати для людини починається новий життєвий рік, тому зустріти його потрібно з хорошими думками та настроєм.

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Саме з цим пов’язана низка давніх прикмет. Люди намагалися не сваритися, не з’ясовувати стосунки, не позичати гроші та уникати всього, що могло зіпсувати настрій перед святом. Деякі з цих звичаїв дійшли до наших днів.

Що не можна робити перед днем народження: 4 головні заборони

Не святкуйте день народження раніше

Напевно, кожен хоча б раз чув, що день народження не можна відзначати заздалегідь. Ця прикмета досі залишається однією з найвідоміших. Навіть якщо друзі можуть зібратися лише на кілька днів раніше, дехто воліє перенести зустріч на час після справжньої дати.

Наші предки вважали передчасне святкування поганим знаком. За повір’ями, людина ніби квапить події та може накликати на себе неприємності. Тому привітання, подарунки й святкове застілля радили залишати на сам день народження або відзначати його пізніше.

Звісно, жодних доказів того, що раннє святкування впливає на подальше життя, немає. Однак для тих, хто звик дотримуватися традицій, ця заборона залишається актуальною.

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Не плануйте похід на кладовище

Ще одна прикмета стосується відвідування кладовища напередодні дня народження. У народі вважали, що перед особистим святом краще не ходити до місць поховання та не планувати поминальних заходів.

Таке повір’я пов’язували з протилежністю двох подій: день народження символізує життя та його продовження, тоді як кладовище нагадує про втрату близьких. Наші предки вірили, що змішувати ці символи напередодні свята не варто.

Тому, якщо немає нагальної потреби, похід на кладовище радили перенести на інший день. Водночас важливо пам’ятати, що це лише народний забобон. Якщо потрібно відвідати могилу рідної людини, жодних об’єктивних причин відкладати цей візит немає.

Не позичайте гроші та не беріть у борг

Фінансові справи також потрапили до списку заборон перед днем народження. Згідно з прикметами, у цей період не варто позичати гроші знайомим або самому звертатися до когось по позику.

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Вважалося, що разом із грошима людина може віддати власну фінансову удачу. А якщо напередодні свята доводиться брати в борг, то матеріальні труднощі нібито можуть переслідувати її й надалі.

Саме тому наші предки намагалися розрахуватися з боргами до дня народження та не брати на себе нових фінансових зобов’язань. Особливо небажаним вважалося позичати великі суми.

З практичного погляду, звичайно, усе залежить від обставин. Але якщо ви схильні прислухатися до прикмет, можете просто заздалегідь владнати фінансові питання, щоб у передсвяткові дні не відволікатися на зайві клопоти.

Уникайте спілкування з недоброзичливцями

Перед днем народження наші предки радили уважніше ставитися до свого оточення. Вважалося, що сварки, заздрість і недобрі слова напередодні особистого свята можуть принести негатив у наступний життєвий рік.

Тому зустрічі з людьми, які постійно провокують конфлікти, критикують або бажають вам зла, намагалися відкладати. Натомість перевагу віддавали спілкуванню з рідними, друзями та тими, поруч із ким почуваються спокійно.

Якщо у вас є давні образи чи невирішені суперечки, не обов’язково повертатися до них саме напередодні свята. Краще залишити складні розмови на інший час і провести цей день у хорошому настрої.

Як провести день перед днем народження, щоб не відлякати удачу

Навіть якщо ви не надто вірите в прикмети, напередодні свята можна зробити кілька простих речей, які допоможуть зустріти його без зайвого клопоту.

Наприклад, варто завершити справи, які давно відкладалися, навести лад удома, приділити час собі та близьким. Також не завадить розібратися з дрібними фінансовими питаннями, щоб не згадувати про них під час святкування.

Ще одна порада — не планувати на цей день надто багато справ. Передсвяткова метушня часто забирає більше сил, ніж саме святкування. Тому краще залишити трохи часу на відпочинок, спокійно підготуватися до зустрічі з гостями або просто провести вечір так, як вам подобається.

Народні прикмети не можуть передбачити, яким буде наступний рік життя. Проте традиція починати його з гарним настроєм, без сварок і невирішених справ цілком зрозуміла.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

FAQ

Чи можна святкувати день народження заздалегідь?

За народними прикметами, робити цього не варто. Вважається, що святкування до настання справжньої дати може накликати невдачі та неприємності. Тому ті, хто дотримується цього повір’я, переносять застілля на сам день народження або на пізніший час. Водночас жодного наукового підтвердження ця прикмета не має.

Чи можна позичати гроші перед днем народження?

Народні забобони радять не позичати гроші напередодні особистого свята — ні знайомим, ні в інших людей. Вважалося, що разом із грошима можна віддати власний достаток і фінансову удачу. Також не рекомендували починати новий життєвий рік із боргами. Однак у реальному житті фінансові рішення варто приймати з урахуванням власних можливостей та обставин.

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